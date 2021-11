Mueller wyśmiał Lewandowskiego na Twitterze. Po chwili brutalny nokaut

Zaskakującą fryzurę Lewandowski zaprezentował w końcówce 2017 roku. Mówił, że przy wyborze zafarbowania na siwy blond inspirował się włosami swojego ówczesnego trenera w Bayernie, Juppa Heynckesa, który jest dla niego wzorem.

Blondyn Lewandowski ma już cztery lata. Mueller śmiał się z niego na Twitterze

Teraz wygląd piłkarza sprzed czterech lat przypomniał amerykański profil Bayernu na Twitterze. "To już cztery lata, odkąd Lewy stał się blondynem. Złote włosy dla złotego zawodnika" - napisano. O odpowiedź pokusił się jeden z kolegów Polaka w Bayernie.

Chodzi o Thomasa Muellera, który napisał, że "Internet nigdy nie zapomina". Piłkarz nie spodziewał się jednak zapewne, że po małej szpilce w stronę polskiego napastnika dostanie kontrę, na którą nie będzie już miał odpowiedzi.

Brutalny nokaut kibica w odpowiedzi na wpis Muellera. "Co ty na to?"

Jeden z kibiców w odpowiedzi na wpis Muellera wstawił bowiem jego stare zdjęcie w okularach przeciwsłonecznych. "Co ty na to?" - brzmiał opis. Portal telewizji Sport1 w opisie całej sprawy wskazał, że to jeden z "grzechów młodości" Muellera i dodał: Tego internet też nigdy nie zapomni.

