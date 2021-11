Mourinho mógł być trenerem Lewandowskiego! Były szef Bayernu odpalił petardę

I byłaby to prawdziwa petarda! Okazuje się, że do klubu w pewnym momencie mógł trafić słynny Jose Mourinho. Tak, to nie żart. Spekuluje się, że chodzi o chwilę, gdy z prowadzenia mistrzów Niemiec w kwietniu tego roku zrezygnował Hansi Flick, który odszedł z Bayernu po sezonie.

Mourinho kandydatem na trenera Bayernu?! Rumenigge: Chciał pracować w Niemczech

- Jose Mourinho był jednym z kandydatów. Chciał przyjść do Bayernu i pracować w Niemczech - wskazał w wywiadzie dla telewizji Rai Sport Rummenigge. Zapytany o to, dlaczego Mourinho ostatecznie nie pojawił się w Monachium, odpowiedział, że "zdecydowali się na szkoleniowca prowadzącego drużyny w innym stylu, bardziej pasującym do Bayernu".

Skąd sugestia dziennikarzy, że chodzi o zastąpienie Flicka? Mourinho był wtedy wolny po tym, jak zwolniono go z posady w Tottenhamie. "W żadnym klubie nie pracował tak krótko i w żadnym nie poniósł tylu porażek. Jose Mourinho przychodził do Tottenhamu, by zapewnić klubowi pierwsze od lat trofeum, a został zwolniony tuż przed finałem Carabao Cup, by klub miał chociaż cień szans na zwycięstwo. Tak upadł jego ostatni mit" - pisał wówczas dziennikarz Sport.pl, Dawid Szymczak. Ostatecznie Portugalczyk zdecydował się poprowadzić AS Romę, w której pozostaje do tej pory.

Rummenigge mówi, że szanuje Mourinho, choć w przeszłości go krytykował

Doniesienia mogą o tyle dziwić, że, jak przytacza "Bild", klubowe władze na czele z Rummenigge i Ulim Hoenesem często krytykowały Mourinho w przeszłości. - Bardzo szanuję Jose i mam nadzieję, że świetnie poradzi sobie w roli szkoleniowca Romy - podsumował wątek Rummenigge. Mourinho związał się z włoskim klubem dokładnie w maju tego roku, gdy zastąpił Paulo Fonsecę.

Do tej pory zespół pod jego wodzą zagrał osiemnaście spotkań - jedenaście wygrał, dwa zremisował, a sześć przegrał. Roma zajmuje szóste miejsce w tabeli Serie A z dorobkiem 19 punktów i stratą 13 do lidera rozgrywek, Napoli.

Dla Mourinho praca w Romie to powrót do Włoch po 13 latach. W 2008 roku Portugalczyk został trenerem Interu Mediolan, z którym w 2010 roku zdobył potrójną koronę, wygrywając Ligę Mistrzów, Serie A oraz Puchar Włoch. Wielki sukces odniósł także w Porto, z którym w 2004 roku sięgnął po swoje pierwsze trofeum za wygraną Ligę Mistrzów. Prowadził także Real Madryt, Chelsea, czy Manchester United.