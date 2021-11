Trener FC Koeln przebrał się za różową świnkę jednorożca. I to wcale nie był zakład [ZDJĘCIA]

Dzień 11 listopada rozpoczyna w Niemczech okres karnawałowy i to właśnie z tego powodu, nie tylko trener Steffen Baumgart, ale także piłkarz FC Koeln pojawili się w ośrodku treningowym w nietypowych strojach. Nagrania i zdjęcia trenera, w wersji różowej świnki-jednorożca, zrobiły jednak największe wrażenie, czym klub ochoczo chwali się w mediach społecznościowych.

FC Koeln pokazuje, jak świętować karnawał. Na spotkaniu Kapitan Ameryka, Shoko-Bons czy świnka-jednorożec

Steffen Baumgart jakby szedł po czerwonym dywanie - widzimy relację z podjazdu, z boiska treningowego, a także z.. biura. W nim właśnie szkoleniowiec wraz z innymi członkami wykonali popularne w mediach społecznościowych zadanie, polegające na wymianie podań samą główką, po czym ostatni uczestnik miał wbić ją do kosza lub innego pojemnika. Wszystko zobaczycie poniżej:

- Zawsze mówiłem: pracuję nad 11 listopada. Myślę, że mi się to udało - powiedział Baumgart w rozmowie z klubowymi mediami.

Przebieranie się w czasie karnawału to bardzo popularna tradycja w Niemczech, co widać nie tylko po trenerze FC Koeln. W ośrodku treningowy pojawili się m.in. lekarz, cukierek Shoko-Bons czy Kapitan Ameryka. Piłkarze także skorzystali z okazji do zabawy i wspólnie ze szkoleniowcem świętowali kultową tradycję.

Wydaje się, że to idealny czas na to, aby podbudować morale zespołu przed kolejnymi meczami o stawkę w Bundeslidze. Udział w wydarzeniu mogli wziąć wszyscy piłkarze niebędący na zgrupowaniu swojej reprezentacji, które walczą w eliminacjach MŚ. FC Koeln znajduje się obecnie na 11. miejscu w tabeli z 14 punktami na koncie, a jego kolejnym rywalem będzie FSV Mainz. Spotkanie odbędzie się 21 listopada.