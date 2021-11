Niemcy wzięli pod lupę słowa Lewandowskiego. I wysnuli ważny wniosek

"23 trafienia w 17 meczach mówią same za siebie. A każdy, kto zna Roberta Lewandowskiego, wie, że dalsze wielkie jego wyczyny są nieuniknione" - zaczyna tekst sport1.de. Ale już w kolejnym akapicie pisze, że Polakowi w klubie wcale nie jest tak łatwo. I że on sam o tym mówi, czyli "pośrednio krytykuje Bayern".

Robert Lewandowski skarży się na Bayern?

Serwis przytacza słowa Lewandowskiego za Onetem, choć prawda jest taka, że kapitan reprezentacji Polski wypowiedział je na wtorkowej konferencji prasowej. Dostał wtedy pytanie o dobrą formę w Bayernie, gdzie dostaje wiele dobrych podań, by wykańczać akcje i czy widzi, że w kadrze też idzie to w tym kierunku.

Lewandowski, już słysząc to pytanie, uśmiechnął się, a po chwili odpowiedział tak: - W Bayernie ostatnio też nie jest mi łatwo o miejsce na boisku, bo gramy sześcioma ofensywnymi piłkarzami, a drużyna przeciwna broni się 7-8 zawodnikami. To dla napastnika też nie jest łatwa rzecz, by dostać piłkę. A nawet gdy ją dostaje, to ten tłok i tak jest na tyle duży, że wcale nie masz dużo miejsca. Dlatego trzeba być cierpliwym. Zdarzały się mecze, że przez pierwsze 20 minut prawie nie miałem piłki. Musiałem się mocno cofać - zwracał uwagę Lewandowski.

I mówił dalej: - Na papierze Bayern wygląda super, stwarzamy sytuacje, ale to też nie tak, że wszystko przychodzi mi łatwo. Dla mnie to też jest trudne, czasem potrzeba więcej spokoju. Zdajemy sobie sprawę, że ciężko się przeciwko nam gra. Ale to jest piłka. W reprezentacji dawno przestałem myśleć w stylu: "a co by to było w Bayernie?". Nie można traktować tego tak samo. Są zupełnie inne założenia taktyczne, inna jest ranga spotkań. Zawodnicy z klubów są często innymi zawodnikami w reprezentacji, bo po prostu grają inaczej. Ja zawsze staram się wyciągnąć maksa z tego, co można wyciągnąć i nigdy nie porównuję, jaką piłkę mógłbym dostać w Bayernie, a jaką w reprezentacji. To dwie różne drużyny. Zawsze staram się pomóc reprezentacji i tylko obopólna pomoc może przynieść korzyści.

Sport1.de odebrał te słowa Lewandowskiego jako skargę. Zastanawia się, czy odnosi się ona bezpośrednio do taktyki trenera Juliana Nagelsmanna, który nakazuje grać bardzo agresywnie i szybko. A internauci pod tekstem w komentarzach piszą, że Bayern - według tej logiki - powinien teraz zacząć grać "defensywnie i wolno". Naśmiewają się, że portal posiada niespotykaną umiejętność czytania między wierszami i wynajdywania problemów, których nie ma...