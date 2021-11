Były szef Bayernu odpowiada wściekłym kibicom. "Musisz"

Oliver Kahn, Herbert Hainer, pralka, krew i Katar - to elementy, które znalazły się na jednym z transparentów wywieszonych w ramach kibicowskiej oprawy meczu Bayernu Monachium z Freiburgiem w Bundeslidze. Fani monachijczyków już długo krytykowali związek Bawarczyków z Katarem i na ostatnim meczu z Freiburgiem (2:1) kolejny raz dali upust złości na władze klubu. "Za pieniądze wszystko wypierzemy do czysta" - takie słowa w usta władz klubu, czyli dyrektora Olivera Kahna i prezesa Herberta Hainera za pośrednictwem transparentu włożyli kibice Bayernu Monachium.

Karl Heinz-Rummenigge broni interesów z Katarczykami. "Te pieniądze są ważne"

Do tej oprawy odniósł się były dyrektor wykonawczy Bayernu Karl Heinz-Rummenigge. Były szef klubu odpowiedział na zarzuty kibiców i bronił związku klubu z katarskimi sponsorami. Jednym z argumentów jest to, że Bayern chce być konkurencyjny, a żeby było to możliwe to potrzebuje pieniędzy. Według mediów kontrakt Bayernu z Qatar Airways opiewa na około 20 milionów euro rocznie. – Te pieniądze są ważne, żeby zapłacić piłkarzom i żeby mieć dobrą jakość na boisku – powiedział były szef Bayernu.

- Jeśli chcesz odnieść sukces jako Bayern Monachium w międzynarodowych rozgrywkach, to musisz konkurować z klubami takimi jak Manchester City ze wsparciem z Abu Zabi, z Chelsea i miliarderem Abramowiczem, z Paris Saint-Germain ze wsparciem Kataru i Manchesterem United z amerykańskimi miliarderami – twierdzi Rummenigge.

- Trzeba powiedzieć, że w Katarze ze wszystkich krajów arabskich jest obecnie największa poprawa w zakresie praw człowieka i praw pracowniczych. Powszechnie wiadomo, że nie mają one porównywalnego standardu do Niemiec czy Europy. Jestem optymistą i mam nadzieję, że prawa człowieka i prawa pracownicze w tych krajach, zwłaszcza w Katarze, również poprawią się dzięki piłce nożnej – uważa Rummenigge. Gwałcenie praw człowieka i praw pracowniczych wobec imigrantów w tym kraju jest nagminne, o czym kilka miesięcy temu informował "The Guardian". Tysiące osób traciły życie przy budowie stadionów i infrastruktury potrzebnej do zorganizowania mistrzostw świata, które odbędą się już za rok.

Rummenigge dodał, że niemieckie kluby mają również trudniej ze względu na zasadę 50+1, czyli przepis mówiący o tym, że większość udziałów w spółce musi należeć do klubu. - Jeśli rywalizujemy z całymi państwami i miliarderami z nieograniczoną ilością pieniędzy, mając w Niemczech zasadę 50+1, to nadejdzie moment, w którym będziemy musieli zacząć się martwić o Bundesligę i swoje kluby – przekonuje Rummenigge.

25 listopada podczas generalnego zebrania zarządu klubu sponsoring Qatar Airways ma być głównym tematem dyskusji pod kątem przyszłości Bayernu. Inicjatorzy stworzenia transparentu zapewniają, że chcą powstrzymać klub przed przedłużeniem umowy ze sponsorem z Kataru.

Transparent przygotowany przez kibiców pokazywano na jednej z trybun na początku drugiej połowy meczu z Freiburgiem - od 46. do 51. minuty, ale szybko go schowano, gdyż część fanów, którym ten zasłaniał widok boiska zaczęła gwizdać i prosić o schowanie go.