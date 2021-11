Lothar Matthaeus dostrzegł poważny problem Roberta Lewandowskiego. "Nie jest w stanie"

Robert Lewandowski od kilku lat utrzymuje bardzo wysoką formę, strzelając seryjnie bramki dla Bayernu Monachium i reprezentacji Polski. Polski napastnik jest jednym z faworytów do wygrania Złotej Piłki, której gala została zaplanowana na 29 listopada w Theatre du Chatelet w Paryżu.

REKLAMA

Zobacz wideo Fatalne informacje dla Lewandowskiego ws. Złotej Piłki! "Mają krótką pamięć"

Sensacyjny kandydat na nowego trenera Legii Warszawa! "Znajdzie kilku znajomych"

W miniony weekend Polak trafił do siatki Freiburga (2:1) w Bundeslidze, zdobywając swoją 13. bramkę w obecnym sezonie ligowym i umacniając się na czele listy najskuteczniejszych strzelców. Fantastyczną formę polskiego napastnika Bayernu skomentowała legenda bawarskiego klubu, Lothar Matthaeus na antenie Viaplay w rozmowie z dziennikarzami tej platformy.

Matthaeus o Lewandowskim. "Jest napastnikiem idealnym, ale problemem jest to, że z reprezentacją Polski nie jest w stanie zajść daleko"

- Lewandowski ma wszystko. Jest napastnikiem idealnym. Gra dobrze prawą nogą, lewą, potrafi grać na jeden kontakt, świetnie się porusza, cudownie pracuje ciałem, zastawiając piłkę, fantastycznie wbiega w pole karne i pracuje bardzo ciężko dla drużyny - powiedział Matthaeus, którego wypowiedź cytuje portal WP Sportowefakty.

W dalszej części rozmowy legenda Bayernu przyznała, że polski napastnik bierze udział nie tylko w akcjach ofensywnych. - Robert jest nie tylko napastnikiem. Nie tylko strzela ogromną liczbę goli, ale też haruje w defensywie. Często jest pierwszym obrońcą w Bayernie, czy w reprezentacji Polski- podkreślił Niemiec.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

I dodał: - Zresztą, gdyby miał inną narodowość, to zapewne miałby więcej trofeów na swoim koncie, może tak jak Messi czy Ronaldo. Problemem Lewandowskiego jest to, że z reprezentacją Polski nie jest w stanie zajść daleko na dużych imprezach. Piłkarze z Niemiec, Brazylii, Argentyny czy Włoch mają pod tym względem o wiele więcej możliwości w reprezentacji. Czy to jeśli chodzi o mistrzostwa świata, EURO, czy Copa America. A gdy w danym roku rozgrywane są mistrzostwa świata, to wtedy ten turniej może się okazać decydujący. Ten dostaje Złotą Piłkę, kto odnosi sukces na mundialu. Tak właśnie było ze mną w 1990 roku.

Osiem osób oskarżonych po śmierci Diego Maradony. Grozi im nawet 25 lat więzienia

- U Lewandowskiego eksplozja nie nastąpiła w dwóch ostatnich latach. On gra na światowym poziomie od 6-7 lat. Najpierw był jednym z najlepszych napastników świata, potem został najlepszym napastnikiem świata, a w ostatnich dwóch latach stał się piłkarzem kompletnym - zakończył Matthaeus.

Lewandowski w obecnym sezonie ma na koncie aż 23 gole i dwie asysty we wszystkich rozgrywkach dla Bayernu Monachium w zaledwie 17 meczach. Teraz polski napastnik przygotowuje się z kadrą Paulo Sousy do dwóch ostatnich meczów w eliminacjach mistrzostw świata - z Andorą na wyjeździe (12 listopada) i Węgrami (15 listopada) na Stadionie Narodowym.