Krzysztof Piątek publicznie krytykowany przez trenera Herthy. "Tylko czeka"

Krzysztof Piątek nie może zaliczyć ostatnich miesięcy do udanych. Jego powrót po ciężkiej kontuzji, którą odniósł jeszcze w poprzednim sezonie, przedłużył się i przez to Polak wrócił do gry później, niż się spodziewano. Po wyleczeniu urazu 26-latek wrócił do składu Herthy Berlin i nawet strzelił bramkę w spotkaniu z Freiburgiem.

Pal Dardai krytykuje Krzysztofa Piątka. "Napastnik musi mieć technikę"

W ubiegły weekend Piątek usiadł jednak na ławce Herthy w spotkaniu 11. kolejki Bundesligi z Bayerem Leverkusen. W pierwszym składzie wystąpił zamiast niego Stevan Jovetić. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1, a bramkę dla drużyny z Berlina zdobył właśnie Serb.

Po tym spotkaniu trener Herthy Pal Dardai udzielił wywiadu dziennikowi "Berliner Zeitung", w którym wskazał mankamenty Krzysztofa Piątka i wytłumaczył, dlaczego posadził go na ławce rezerwowych. - Potrzebuję w ataku kogoś, kto potrafi utrzymać się przy piłce. Napastnik musi mieć technikę, być w stanie się zastawić i wywalczyć rzut wolny - powiedział Dardai. - Krzysztof tylko czeka na okazje, dlatego postanowiłem, że postawię na Joveticia. Potrzebujemy więcej akcji w ataku - dodał szkoleniowiec.

Bramka Joveticia w spotkaniu z Bayerem dała berlińczykom bardzo ważny punkt, więc wszystko wskazuje na to, że Krzysztof Piątek może na dłużej stracić miejsce w składzie Herthy. Teraz jednak 26-latek skupi się przede wszystkim na wywalczeniu sobie pozycji w reprezentacji Polski, która również mocno ucierpiała przez kontuzję. Zgrupowanie naszej kadry rozpoczęło się w poniedziałek, a w jego trakcie Polacy zmierzą się z Andorą (12.11) i Węgrami (15.11) w ramach eliminacji mistrzostw świata w Katarze.