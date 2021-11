Kuriozum w Bundeslidze. Bramkarz podszedł do karnego. Nigdy tego nie zapomni [WIDEO]

Była 73. minuta meczu, gdy sędzia podyktował rzut karny dla VfL Bochum. Gospodarze, którzy siedem minut wcześniej wyszli na prowadzenie, mieli doskonałą okazję do podwyższenia prowadzenia. Mieli, ale fatalnie ją zmarnowali.

Nieoczekiwanie do wykonania rzutu karnego podszedł bramkarz VfL Bochum - Manuel Riemann. 33-latek zdecydował się na siłowe rozwiązane, co okazało się błędem. Chociaż Riemann zmylił bramkarza rywali, posyłając piłkę w przeciwny róg, to przeniósł ją też wysoko nad poprzeczką.

Kuriozalny rzut karny w Bundeslidze

- To stało się kilkanaście minut temu, a piłka wciąż się unosi - żartował z sytuacji dziennikarz Viaplay, Michał Zachodny. - Właśnie robi trzecie okrążenie nad ziemią - dodał prowadzący z nim studio, Rafał Kędzior.

Chociaż Riemann jest bramkarzem, to jego wybór do wykonania rzutu karnego, był uzasadniony. 27 października 33-latek wykorzystał rzut karny w serii jedenastek, gdy VfL Bochum wyeliminował Augsburg. Riemann, który tamten mecz zaczął na ławce rezerwowych, na boisko wszedł w 119. minucie, specjalnie na serię rzutów karnych. Bramkarz nie zawiódł, wykorzystując decydującą jedenastkę.

Mimo pudła Riemanna VfL Bochum i tak pokonało Hoffenheim 2:0. To, co nie udało się bramkarzowi gospodarzy, w doliczonym czasie gry udało się Milosowi Pantoviciowi. I nie było to byle jakie trafienie. Serb wykorzystał fakt, że bramkarz gości - Oliver Baumann - poszedł w pole karne VfL Bochum na ostatni w meczu rzut rożny. Gospodarze wybronili się jednak, wyprowadzili kontratak, a Pantovic strzelił gola z własnej połowy!

Po 11 kolejkach VfL Bochum zajmuje 12. miejsce w tabeli z 13 punktami. Hoffenheim ma o punkt więcej i jest na 10. pozycji.