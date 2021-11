Polak zawalił w Bundeslidze. To był jedyny gol meczu. "To zawsze jest wina bramkarza" [WIDEO]

Niezbyt dobrze dla drużyny gości zaczęło się spotkanie VfL Wolfsburg z FC Augsburg. Jeszcze gorzej dla samego Rafała Gikiewicza, który strzeże bramki Augsburga. Mogło się wydawać, że sytuacja jest opanowana, bo z tak ostrego kąta na krótki słupek trudno pokonać bramkarza, jednak Lukas Nmecha zaskoczył Polaka, kierując piłkę właśnie w to miejsce.

REKLAMA

Zobacz wideo Eric Abidal pod wrażeniem Polaka. "On może być, tak jak Lewandowski, przykładem dla młodych piłkarzy"

Gikiewicz krył bliski słupek, więc powinien z łatwością obronić strzał zawodnika Wolfsburga, miał jeszcze kontakt z piłką, jednak nie był on na tyle dobry, aby ta nie wpadła do siatki. Sytuacja miała miejsce w 14. minucie meczu i był to jedyny gol w tym spotkaniu. - Strzał w krótki róg to zawsze jest wina bramkarza myślę, że Rafał [Gikiewicz] będzie bardzo krytyczny wobec samego siebie - stwierdził w trakcie meczu jeden z komentatorów Viaplay, Tomasz Urban.

Rafał Gikiewicz wpuszcza jedynego gola, a Augsburg znów przegrywa. Fatalna sytuacja klubu

Wpuszczona przez Rafała Gikiewicza bramka z pewnością odciśnie się na sytuacji klubu. Wywalczenie chociażby jednego punktu w starciu z VfL Wolfsburg było ważne dla Augsburga, ponieważ mógł on wyprowadzić drużynę ze strefy spadkowej Bundesligi. Obecnie Augsburg zajmuje 16. miejsce w tabeli z zaledwie dziewięcioma punktami na koncie.

Tak Robert Lewandowski strzelił Freiburgowi. Polak odskakuje rywalom w klasyfikacji strzelców [WIDEO]

Tylko dwa mecze w tym sezonie Bundesligi wygrali piłkarze Augsburga. Do tego doszły trzy remisy i aż sześć porażek. Gorszy wynik mają jedynie Arminia Bielefeld (8 pkt) oraz beniaminek SpVgg Greuther Fürth (1 pkt). Oba te zespoły są również jedynymi, które strzeliły w tym sezonie mniej goli od Augsburga (9).

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

Rafał Gikiewicz do Augsburga dołączył w 2020 roku i jest związany z klubem kontraktem do 2023 roku. W tym sezonie zagrał we wszystkich 11 meczach Bundesligi, tracąc 20 goli. Bramkarz trzykrotnie w tym sezonie zachował czyste konto. Kolejnym rywalem klubu będzie lider tabeli, Bayern Monachium.