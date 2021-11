Tak Robert Lewandowski strzelił Freiburgowi. Kolejne trafienie Polaka [WIDEO]

Robert Lewandowski musiał czekać do 75. minuty, aż wpisał się na listę strzelców w starciu z Freiburgiem. Bayern Monachium przeprowadził akcję z lewej strony boiska. Alphonso Davies dograł piłkę po ziemi do stojącego w polu karnym Leroya Sane. Nie wiadomo do końca, czy Niemiec chciał strzelić na bramkę czy nie, ale piłka trafiła na dalszy słupek, gdzie wbiegał Lewandowski. Polakowi nie pozostało nic, jak dostawić nogę i wbić ją do bramki rywala.

Robert Lewandowski znów strzela. Polak idzie po swój dotychczasowy rekord w jednym roku

Bayern Monachium strzelanie rozpoczął w 30. minucie, gdy bramkę zdobył Leon Goretzka. Piłkarze Juliana Nagelsmanna mogli także wygrywać jeszcze wyżej, jednak sędziowie anulowali jeden z celnych strzałów zza pola karnego przez spalonego. Jedynym strzelcem w zespole Freiburga był natomiast Janik Haberer.

Bayern Monachium traci za dużo goli? "Wolę wygrać 5:2 niż 1:0 lub 2:0"

Robert Lewandowski strzelił swojego 13. gola w tym sezonie Bundesligi, dzięki czemu oddalił się w klasyfikacji strzelców od reszty stawki o cztery trafienia. Wiceliderem wciąż pozostaje kontuzjowany Erling Braut Haaland (9 goli). Bramka zdobyta w 11. kolejce Bundesligi jest 60. trafieniem Polaka w 50. meczu w tym roku. Jest to osobisty rekord Lewandowskiego. 33-latek jeszcze nigdy wcześniej nie zdobył ich tak wiele. Ostatni najlepszy wynik Lewandowski wykreował w 2019 roku (54 bramki).

Bayern jest liderem tabeli z 28 punktami na koncie. Freiburg wciąż jest na rewelacyjnej trzeciej pozycji z 22 punktami. W następnej kolejce Freiburg zagra z Eintrachtem Frankfurt, a Bayern przeciwko Augsburgowi.