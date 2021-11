Lewandowski wyśrubował rekord! Bayern do końca drżał o wygraną nad niepokonanym rywalem

Bayern miał przewagę od początku spotkania, ale przez pierwsze pół godziny piłkarzom Juliana Nagelsmanna grało się trudno. Obrońcy Freiburga utrudniali życie całej ofensywie monachijczyków i sami starali się tworzyć okazje, ale tych nie wykorzystywali.

REKLAMA

Zobacz wideo To może być nowa gwiazda reprezentacji Polski. "Euforia wśród kibiców"

Goretzka zapewnił prowadzenie po trudnym początku Bayernu

W 30. minucie przyszło przełamanie. Leon Goretzka dostał podanie od Thomasa Muellera tuż przed polem karnym rywali, przygotował sobie piłkę i uderzył nie do obrony dla bramkarza Freiburga, Marka Flekkena. Prowadzenie udało im się utrzymać do końca pierwszej połowy, ale nie mieli wielu kolejnych okazji do jego podwyższenia.

Bayern Monachium traci za dużo goli? "Wolę wygrać 5:2 niż 1:0 lub 2:0"

Podobnie było w drugiej połowie, a coraz bardziej niewidoczny stawał się Robert Lewandowski. Bayern jednak dominował, a Polak zaczął podłączać się pod akcje kolegów i choć do piłki nie dochodził to był już pewnym zagrożeniem dla obrony rywali.

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl.

60. gol Lewandowskiego w 2021 roku! Bayern z dziewiątym zwycięstwem

Ostatecznie i Lewandowski dostał szansę, żeby zabłysnąć. W 75. minucie Alphonso Davies dograł piłkę z lewego skrzydła po ziemi do stojącego w polu karnym Leroya Sane, a Niemiec oddał piłkę do prawej strony "szesnastki". Tam Robert Lewanodwski dołożył tylko nogę, wcisnął piłkę do bramki i podwyższył prowadzenie swojej drużyny na 2:0.

Najpoważniejsze źródło podało nazwisko zwycięzcy Złotej Piłki. "Zweryfikowane"

Dla napastnika Bayernu był to już 60. gol w 50. spotkaniu w tym roku, więc Polak wyśrubował swój osobisty rekord - do tej pory jego najlepszym wynikiem były 54 bramki z 2019 roku.

Bayern nie potrafił jednak utrzymać wyniku 2:0 do końca spotkania. W drugiej minucie doliczonego czasu gry drugiej połowy spotkania kontakt złapał Freiburg za sprawą gola Janika Haberera. Ten zryw gości przyszedł jednak za późno. Nie udało im się wyrównać i Bayern odniósł dziewiąte zwycięstwo w tym sezonie Bundesligi. To także pierwsza porażka w tym sezonie Freiburga.

Media podają zwycięzcę Złotej Piłki! Pierwsze tak poważne informacje

W ligowej tabeli Bayern jest liderem z dorobkiem 28 punktów zdobytych w jedenastu spotkaniach. Freiburg wciąż jest na rewelacyjnej trzeciej pozycji z 22 punktami i jest pewny utrzymania tej pozycji przed dwunastą kolejką spotkań. W niej Freiburg zagra z Eintrachtem Frankfurt, a Bayern przeciwko Augsburgowi.