Bayern Monachium traci za dużo goli? "Wolę wygrać 5:2 niż 1:0 lub 2:0"

Bayern Monachium utrzymuje stabilną formę w Lidze Mistrzów czy Bundeslidze, gdzie wciąż utrzymuje pozycję lidera, choć nie może tego powiedzieć o Pucharze Niemiec, z którym musiał się pożegnać. Mistrzowie Niemiec przegrali z Borussią Moenchengladbach 0:5. Po tym meczu Bayern stracił dwie bramki w starciu z Unionem Berlin (5:2) i kolejne dwie z Benfiką Lizbona (5:2).

Sytuacja ta zaniepokoiła niemieckich dziennikarzy, którzy o stan defensywy Bayernu zapytali trenera zespołu, Juliana Nagelsmanna. - Ostatnio było to trochę słabiej. To jest temat w całym zespole, jak dobrze to robimy, jak inicjuję sytuacje przejściowe, jak dużą presję wywieram, gdy tracę piłkę, zachowania decyzyjne w ostatniej linii, kiedy atakuję, a kiedy nie? Wszyscy musimy się odnaleźć, stać się bardziej stabilni - odpowiedział.

Bayern Monachium stracił dziewięć goli w trzech meczach. Czy zespół wpadł w dołek? "Wolałbym mieć 5:2 niż 1:0 lub 2:0"

Czy stracone gole niepokoją Juliana Nagelsmanna? - Nie wybiorę wyniku 5:2 od 5:0, bo to byłoby szaleństwo. Ale wolałbym wygrać 5:2 niż 1:0 lub 2:0 - dodał niemiecki szkoleniowiec. Dlaczego trener woli wygrać wysoko, tracąc dwa gole, niż wygrać z czystym kontem? Powód jest prosty: "Uwielbiam też kibicować, to świetna zabawa. Jeśli możesz cieszyć się z goli częściej, to staje się to przyjemniejsze. Kocham grę ofensywną, ale zawsze z dobrym podłączeniem do tyłu, z krótkimi dystansami w posiadaniu, aby mieć na uwadze ostrożność w tych sytuacjach".

Właśnie w dwóch ostatnich meczach Bayern wypracował sobie bezpieczną przewagę, dzięki której stracone gole, nie musiały niepokoić zawodników mistrza Niemiec. Przy tym warto podkreślić, że po pierwszej bramce dla Unionu czy Benfiki, piłkarze Nagelsmanna nie przestawali punktować.

W tym sezonie Bayern Monachium zachwyca pod względem strzelonych goli. Po 10 kolejkach w Bundeslidze zespół ma bilans 38 zdobytych bramek i tylko 10 straconych. To najlepszy wynik w historii ligi niemieckiej. Jedyną drużyną, która straciła mniej goli, jest właśnie SC Freiburg (8 - wliczając bramkę w meczu z Bayernem). Obie drużyny rywalizują właśnie w ramach 11. kolejki Bundesligi w Monachium. Do końca meczu pozostało jeszcze kilkadziesiąt minut, a na tablicy wyników jest 1:0 dla gospodarzy.