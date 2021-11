Bayern gra z rewelacją Bundesligi! Mecz nie tylko w Viaplay. Wielka okazja dla kibiców [Transmisja]

Po 10 kolejkach ligi niemieckiej Bayern Monachium prowadzi w tabeli (25 punktów), mając jeden punkt więcej od Borussii Dortmund. Ogromnym zaskoczeniem jest zespół, który zajmuje trzecie miejsce. Freiburg ma na koncie aż 22 punkty, tylko trzy mniej od mistrza Niemiec i jest jedyną niepokonaną drużyną w obecnym sezonie.

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarze Barcelony w niebezpieczeństwie. "Tam nie ma żadnej ochrony"

To on ma być pierwszym transferem Xaviego w Barcelonie! Laporta ujawnił, ile mogą wydać

Zespół prowadzony przez Christiana Streicha przyjedzie w sobotę do Monachium, aby zatrzymać ekipę Juliana Nagelsmanna i Roberta Lewandowskiego, który w obecnym sezonie ligowym zdobył aż 12 bramek i przewodzi w klasyfikacji strzelców. Natomiast biorąc pod uwagę cały sezon polski napastnik trafił do siatki aż 22 razy we wszystkich rozgrywkach w zaledwie 16 meczach.

Bayern zagra z rewelacyjnym Freiburgiem. Niewygodny rywal dla mistrza Niemiec w ostatnich meczach

Freiburg w obecnym sezonie spisuje się rewelacyjnie. Ma na koncie już sześć wygranych i cztery remisy. Na jego rozkładzie znajdują się ekipy biorące udział w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów - Borussia Dortmund (2:1) i WfL Wolfsburg (2:0), a w starciu z RB Lipsk padł remis 1:1.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Z kolei Bayern szybko otrząsnął się po szokującej porażce w Pucharze Niemiec z Borussią Moenchengladbach 0:5 i najpierw wygrał pewnie z Uhnionem Berlin 5:2 w Bundeslidze, a następnie odprawił z kwitkiem Benficę Lizbona w Lidze Mistrzów - również 5:2.

Były piłkarz Legii Warszawa grzmi o klubie. "To jest patologia"

W ostatnim czasie Freiburg jest dla Bayernu bardzo niewygodnym rywalem. Z sześciu poprzednich meczów między obiema drużynami, Bayern wygrał tylko trzy. W poprzednim sezonie w Monachium mistrz Niemiec skromnie 2:1 pokonał ekipę Streicha, a na wyjeździe tylko zremisował 2:2.

Gdzie i kiedy oglądać mecz Bayern - Freiburg? [Transmisja TV]

Mecz Bayern - Freiburg został zaplanowany na sobotę, 6 listopada o godzinie 15.30. Transmisja będzie dostępna tylko na platformie Viaplay. Relacja tekstowa na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

W ramach współpracy UPC z Viaplay będzie możliwość obejrzenia spotkania Bayernu Monachium z SC Freiburg i będzie ono dostępne na kanale Galeria UPC.

- W pierwszy weekend tej współpracy UPC z Viaplay transmitowane będą mecze Bundesligi Bayern Monachium - SC Freiburg (sobota, godz. 15:30, wcześniej od godz. 15:00 studio) oraz 1. FC Koeln - 1. FC Union Berlin (niedziela, godz. 17:30). Oprócz tych dwóch spotkań ligi niemieckiej Bundesligi w ten weekend będzie transmitowana jeszcze niemiecka piłka ręczna (LIQUI MOLY Handball-Bundesliga), do która prawa również posiada Viaplay. Zobacz plan transmisji wszystkich meczów 11. kolejki Bundesligi (w Polsce wyłącznie w Viaplay) - można przeczytać w informacji SatKuriera.