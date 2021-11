Media podają zwycięzcę Złotej Piłki! Pierwsze tak poważne informacje

Dziennikarze RTP piszą wprost: To Lionel Messi wygrał Złotą Piłkę w 2021 roku. Według nich Argentyńczyk został już poinformowany o wygranej i przeprowadził specjalny wywiad, a nagrodę otrzyma na gali tygodnika "France Football" w paryskim Theatre du Chatelet 29 listopada.

Messi ze Złotą Piłką? RTP: Ma swoją legendarną siódmą nagrodę w karierze

Dla piłkarza PSG, a wcześniej Barcelony byłaby to rekordowa, bo siódma Złota Piłka w karierze. Messi wcześniej wygrywał ją już w latach 2009-2012, a także w 2015 i 2019 roku. Za to Lewandowski najwyższe miejsce zajął w 2015 roku, gdy był czwarty (w zeszłym roku byłby pewny wygranej, gdyby nie trudny do zrozumienia fakt, że "France Football" niespodziewanie odwołało plebiscyt ze względu na pandemię).

W przeciwieństwie do poprzednich informacji i mało wiarygodnych przecieków teraz o wynikach informuje poważne medium. To pierwsze tak konkretne wieści o możliwym rozstrzygnięciu plebiscytu. - Do cholery! Dajcie Lewandowskiemu Złotą Piłkę! A jeśli nie, to ja z przyjemnością oddam mu swoją - mówił kilka dni temu Luis Suarez Miramontes, jedyny piłkarz urodzony w Hiszpanii, który zdobył Złotą Piłkę, legenda Barcelony i Interu Mediolan >>

Lewandowski bez wygranej? Jedna rzecz nie zgadza się ze słowami szefa "France Football"

To oznacza, że Złotej Piłki, pomimo wielu zapowiedzi o takim scenariuszu, nie zdobyłby Robert Lewandowski. W jakim stopniu prawdopodobne są informacje podawane przez Portugalczyków? Cóż, w niedawnym wywiadzie dla portalu WP Sportowe Fakty redaktor naczelny "France Football", Pascal Ferre, przekonywał, że już wie, kto ją wygra, a do tego, że zwycięzca miałby się o tym dowiedzieć na dwa tygodnie przed wręczeniem nagrody.

- Myślę, że w okolicach 20 listopada. Ale to wciąż będzie bardzo wąskie grono. Nawet klub zwycięzcy nie będzie wiedział do końca, że ich piłkarz wygrał - mówił Ferre. Informacje RTP pojawiają się jednak o wiele wcześniej - na blisko trzy tygodnie do gali wręczenia Złotej Piłki. Można się zatem zastanawiać, czy władze tygodnika zmieniły zdanie, czy to może podważać wiarygodność wieści telewizji z Portugalli.

Pascal Ferre wcześniej przekazywał nam szczegóły dotyczące ceremonii, podczas której zostanie wręczona Złota Piłka. - To wielkie przedsięwzięcie z wieloma gośćmi z bardzo napiętym harmonogramem i wieloma wymogami. W tych warunkach nie mogę w tej chwili ogłosić, kogo dokładnie zobaczymy na sali. Mogę jedynie powiedzieć, że 70 nominowanych [łącznie w czterech kategoriach] wie o ceremonii i większość z nich powiedziała, że chętnie na nią przyleci - mówił dziennikarzowi Sport.pl, Kacprowi Sosnowskiemu.

Portal Sport.pl niedawno przeprowadził symulację plebiscytu Złotej Piłki z dziennikarzami, którzy nie biorą udziału w tegorocznym głosowaniu. Swoje głosy Dominikowi Senkowskiemu przesłało 54 dziennikarzy z całego świata. Wyniki wskazały, że trofeum przypadłoby Robertowi Lewandowskiemu. Lionel Messi przegrał z nim o 52 punkty.