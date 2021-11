Nie jest dobrze. Najnowsze informacje o stanie zdrowia Erlinga Haalanda

Obecny sezon Bundesligi miał stać pod znakiem pojedynku czołowych napastnikach Erlinga Haalanda oraz Roberta Lewandowskiego. Jak dotąd Norweg spełniał przedsezonowe oczekiwania i od startu rozgrywek deptał po piętach Lewandowskiemu. Przed minionym weekendem Polak miał 10 goli na koncie, a Haaland - dziewięć. Pasjonujący pojedynek strzelców przerwała jednak kontuzja napastnika Borussii, która może okazać się dużo poważniejsza niż początkowo sądzono.

Haaland wypadł z gry z powodu kłopotów z biodrem. Pierwsze diagnozy mówiły o tym, że jego przerwa potrwa kilka tygodni i już na początku grudnia miał wrócić do gry. Taka prognoza wydaje się być już jednak nieaktualna. - Byłoby dobrze, gdyby jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia udało mu się zagrać kilka razy, ale to bardzo mało prawdopodobne - powiedział ojciec piłkarza w rozmowie z norweską telewizją TV2.

Tak długa przerwa w grze praktycznie zamyka Haalandowi szanse na walkę z Lewandowskim o miano najlepszego strzelca Bundesligi. W poprzedniej kolejce 33-latek strzelił dwa gole i zwiększył swoją przewagę w klasyfikacji do trzech trafień. Uraz to spore utrudnienie nie tylko dla Borussii Dortmund, ale także reprezentacji Norwegii, która walczy o awans na mistrzostwa świata 2022. Norwegowie zajmują drugie miejsce w grupie, ale wciąż muszą oglądać się za siebie. Haaland na pewno nie zagra w listopadowych meczach z Łotwą oraz Holandią.

Coraz więcej osób zwraca uwagę na to, że napastnik często zmaga się z problemami zdrowotnymi. Zazwyczaj nie są to poważne urazy, ale przytrafiają się Haalanadowi z regularną częstotliwością. Na przełomie września i października piłkarz wypadł z powodu problemów mięśniowych, na trzy mecze, a pod koniec grudnia 2020 roku nie grał przez miesiąc z powodu naderwania włókna mięśniowego. Aktualna przerwa może być jednak najdłuższa w karierze. Gdyby Haalanda nie zagrał do końca roku, straciłby łącznie aż 13 meczów w barwach Borussii Dortmund.