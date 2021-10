Robert Lewandowski ucieka! Erling Haaland nie może nic zrobić

Robert Lewandowski świetnie rozpoczął nowy sezon i potwierdza to niemal w każdym spotkaniu. W sobotę Bayern Monachium wygrał 5:2 z Unionem Berlin, a 33-latek strzelił dwa gole. To 55. i 56. trafienie Polaka w roku kalendarzowym, co jest dla niego rekordowym osiągnięciem. Lewandowski trafił w 15. oraz 23. minucie. Najpierw wykorzystał rzut karny, a później perfekcyjnym rzutem wolnym pokonał bramkarza Unionu Andreasa Luthe. Trafienia w meczu z Unionem były także istotne z innego powodu. Dzięki nim Polak uciekł swoim rywalom w klasyfikacji strzelców Bundesligi.

REKLAMA

Zobacz wideo Eric Abidal pod wrażeniem Polaka. "On może być, tak jak Lewandowski, przykładem dla młodych piłkarzy"

Klasyfikacja strzelców Bundesligi. Robert Lewandowski ucieka rywalom. Haaland ze sporą stratą

W tym momencie Lewandowski ma na koncie już 12 goli w 10 meczach Bundesligi i jest liderem klasyfikacji strzelców. Na drugim miejscu znajduje się Erling Haaland. Norweg miał być najgroźniejszym rywalem w walce o miano najlepszego strzelca ligi niemieckiej. Jak dotąd zawodnik Borussii Dortmund potwierdzał te przewidywania, bo przed rozpoczęciem kolejki miał dziewięć goli na koncie. Haaland wypadł jednak na kilka tygodni z powodu kontuzji. Pamiętając sytuację z ubiegłego sezonu, kiedy to Polak musiał opuścić cztery mecze Bundesligi, budowanie przewagi nad Haalandem to zawsze pozytywna wiadomość.

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl.

Na dalszych pozycjach w zestawieniu najlepszych strzelców jest Patrick Schick oraz Taiwo Awoniyi, nad którymi Lewandowski ma w tym momencie przewagę odpowiednio czterech oraz pięciu goli. Sporym zagrożeniem wydawał się być przede wszystkim czeski napastnik Bayeru Leverkusen, który świetnie rozpoczął nowy sezon (strzelał w siedmiu z dziewięciu meczów) W sobotę jednak jego zespół przegrał nieoczekiwanie 0:2 z Vfl Wolfsburg, a Schick nie zagrał z powodu kontuzji.

Lewandowski jest blisko kolejnego rekordu Gerda Muellera. Pościg trwa

W kolejnej kolejce Bayern Monachium zagra w sobotę 6 listopada z SC Freiburg u siebie. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15:30.

Klasyfikacja strzelców Bundesligi (stan na 30.10.2021):