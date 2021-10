Robert Lewandowski jest blisko kolejnego rekordu Gerda Muellera! Szalony pościg

Robert Lewandowski strzelił 41 goli w poprzednim sezonie Bundesligi, dzięki czemu pobił rekord ustanowiony przez Gerda Muellera w sezonie 1971/1972. Kapitan reprezentacji Polski został także piątym zawodnikiem, który w ostatnich 30 latach zdobył ponad 300 bramek dla jednego klubu.

Lewandowskiemu brakuje siedmiu goli do pobicia rekordu

W sobotę w wyjazdowym, wygranym przez Bayern Monachium 5:2 (3:1) meczu z Unionem Berlin Robert Lewandowski zdobył dwa gole. Najpierw trafił w 15. minucie z rzutu karnego, a potem wykorzystał podanie Thomasa Muellera. Dzięki temu Polak pobił własny rekord goli w roku, których ma już aż 56.

To jednak nie koniec. Reprezentant Polski stoi przed szansą pobicia kolejnego rekordu Gerda Muellera. W 2021 roku Lewandowski zdobył w Bundeslidze aż 36 goli. Potrzebował na to 27 spotkań. Rekord wszech czasów Bundesligi należy właśnie do Muellera. W 1972 roku ten słynny napastnik strzelił aż 42 gole w Bundeslidze .

Realnie patrząc, Robert Lewandowski ma dużą szansę na pobicie rekordu Gerda Muellera. Bayern Monachium do końca roku w Bundeslidze zagra bowiem jeszcze siedem spotkań. Mistrzowie Niemiec zmierzą się kolejno z: Freiburgiem (dom), Augsburgiem (wyjazd), Arminią Bielefeld (dom), Borussią Dortmund (wyjazd), Mainz (dom), VFB Stuttgart (wyjazd) i na koniec roku - 18 grudnia przed własną publicznością z Wolfsburgiem.

Bayern Monachium po dziesięciu kolejkach wciąż prowadzi w Bundeslidze. Ma 25 punktów, tylko jeden więcej od wicelidera - Borussii Dortmund. Niespodziewanie na trzecim miejscu jest Freiburg (22 punkty).