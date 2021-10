Tak Niemcy nazwali Krzysztofa Piątka. Brutalnie

Krzysztof Piątek wrócił do pełnej dyspozycji po kontuzji, ale wciąż nie jest w optymalnej formie. W piątkowy wieczór jego Hertha przegrała 0:2 z Hoffenheim po trafieniach Kramaricia i Rudego. Polski napastnik pojawił się na murawie od pierwszej minuty, ale zawiódł i został zmieniony w 61. minucie przez Ishaka Belfodila.

Piątek najgorszym piłkarzem ofensywny Herthy. "Ekstremalnie niepozorny"

Jak napisał "Der Tagesspiegel", napastnik był w tym spotkaniu "praktycznie niewidoczny", w pierwszej części gry miał szansę na gola, ale uderzył niecelnie. Sport.de podsumował natomiast Piątka jako "ekstremalnie niepozornego".

Odzwierciedlenie słabego występu Polaka znajduje się w notach, jakie przyznały mu za ten występ media. "Bild" ocenił jego występ na notę 4 w skali 1-6 (1 to najwyższa możliwa nota). Portal ligainsider.de oceniła go z kolei na "piątkę" w podobnej skali, co było najgorszą notą przyznaną zawodnikowi formacji ofensywnej.

Piątek został w podobny sposób oceniony przez zagraniczne serwisy. Whoscored.com przyznał mu notę 5,8 w 10-punktowej skali (10 - najwyższa możliwa ocena). Jedynym zawodnik, który otrzymał gorszą notę był Dedryck Boyata (5,6). Belg otrzymał w tym meczu czerwoną kartkę Sofascore.com była nieco łagodniejsza w ocenie występu Polaka, bo tam został oceniony na 6,4 w identycznej skali. Serwis ten zaliczył Piątka do jednego z gorszych piłkarzy Herthy w tym meczu, gdyż niższą notę otrzymał jedynie bramkarz Alexander Schwolow (6,2).

Pewnym pocieszeniem może być fakt, że wprowadzony za niego Belfodil nie odmienił gry Herthy. Algierczyk rozegrał 30 minut, a ligainsider.de oceniła jego występ na notę 4,5, zaś Sofascore - 6,1, czyli porównywalnie do polskiego napastnika.

Hertha Berlin zajmuje aktualnie 11. miejsce w tabeli z 12 punktami na koncie. Piątek rozegrał 246 minut w pięciu meczach Bundesligi, w których strzelił gola i zaliczył asystę.