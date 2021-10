Robert Lewandowski pobił swój rekord i strzela dalej! Siedem goli w meczu Bayernu

- Brak mi słów... - zawiesił głos Piotr Domagała komentujący to spotkanie w Viaplay. - Robert Lewandowski? Top - dodał dopiero po zobaczeniu powtórki. To była 23. minuta. Lewandowski chwilę wcześniej dał się sfaulować tuż przed polem karnym, a po chwili sam podszedł do rzutu wolnego. Nie dał żadnych szans Andreasowi Luthe.

Robert LEWANREKORDSKI! Pobił własny rekord i strzela dalej

Zresztą po raz drugi, bo Lewandowski bramkarza Unionu pokonał też w 15. minucie. Z rzutu karnego, który sędzia podyktował po zagraniu piłki ręką przez Paula Jaeckela. Dla Polaka była to 55. i 56. bramka w tym roku. To jego rekord, bo dotychczas najwięcej strzelił w 2019 roku - 54 bramki. A przecież ten rok się jeszcze nie skończył: do końca grudnia Lewandowski - licząc mecze reprezentacji Polski - rozegra jeszcze 12 spotkań.

Trener Unionu wyglądał na zrezygnowanego po golu LEwandowskiego

- Nie interesuje mnie to, czy Bayern przyjedzie do nas podrażniony, czy nie. Nasza pewność jest wystarczająco duża - przekonywał przed meczem trener Unionu Urs Fischer. Ale kiedy Lewandowski po raz drugi pokonywał Luthe, tylko spuścił wzrok. A w 35. minucie usiadł na ławce, kiedy trzeciego gola dla Bayernu strzelił Leroy Sane.

Fischer wyglądał na zrezygnowanego, ale jego zespół nie rezygnował. W 43. minucie Josip Stanisić nie trafił w piłkę w polu karnym, a jego błąd wykorzystał Niko Giesselmann, który strzałem tuż przy słupku pokonał Manuela Neuera. Po chwili kibice na stadionie eksplodowali, bo Neuer znowu wyciągał piłkę z bramki. Radość była jednak przedwczesna, bo Sheraldo Becker strzelił gola ze spalonego.

Szalony mecz w ekstraklasie! Siedem bramek, VAR i gol w 98. minucie! [WIDEO]

- Ten mecz pokazał, że jesteśmy tylko ludźmi, a nie maszynami - stwierdził Julian Nagelsmann po środowej klęsce w drugiej rundzie Pucharu Niemiec, gdzie Bayern przegrał aż 0:5 Borussią Monchengladbach.

Nagelsmann, który zakaził się koronawirusem, wciąż nie wrócił na ławkę rezerwowych. Nie było go także w sobotę w Berlinie (zastępował go Dino Toppmoeller), gdzie w drugiej połowie padły kolejne trzy bramki. Najpierw dla Bayernu (61. minuta, Kingsley Coman), później dla Unionu (Julian Ryerson, 64. minuta) i na koniec znowu dla Bayernu (80. minuta, Thomas Mueller).

Nagelsmann ma wrócić na ławkę już we wtorek, kiedy Bayern w czwartej kolejce Ligi Mistrzów podejmie Benfikę. Kolejny mecz w Bundeslidze mistrz Niemiec rozegra 6 listopada, kiedy podejmie Freiburg.