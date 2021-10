Robert Lewandowski w sobotę może pobić rekord! Wystarczy jeden krok

Robert Lewandowski strzelił 41 goli w poprzednim sezonie Bundesligi, dzięki czemu pobił rekord ustanowiony przez Gerda Muellera w sezonie 1971/1972. Kapitan reprezentacji Polski został także piątym zawodnikiem, który w ostatnich 30 latach zdobył ponad 300 bramek dla jednego klubu. Lewandowski jest też liderem klasyfikacji strzelców w tym sezonie ligi niemieckiej z 10 trafieniami na koncie.

Robert Lewandowski może pobić własny rekord. Wystarczy gol w meczu z Unionem

Robert Lewandowski został najskuteczniejszym strzelcem w czołowych ligach europejskich w 2019 i 2020 roku. Kapitan reprezentacji Polski zdobył wówczas odpowiednio 54 i 47 bramek. Coraz więcej wskazuje na to, że nagroda w tym roku też padnie łupem Lewandowskiego, dzięki czemu napastnik Bayernu Monachium wyrówna osiągnięcie Cristiano Ronaldo - Portugalczyk strzelał najwięcej goli w 2013, 2014 i 2015 roku. Obecnie Lewandowski ma 54 trafienia po 46 spotkaniach.

Tym samym Robert Lewandowski w najbliższym ligowym meczu z Unionem Berlin stanie przed szansą pobicia własnego rekordu. Reprezentant Polski może jeszcze zagrać w maksymalnie 13 spotkaniach do końca 2021 roku, licząc rozgrywki klubowe oraz reprezentacyjne. Jeżeli Lewandowski przebije barierę 60 goli w jednym roku kalendarzowym, to dołączy do Leo Messiego oraz Cristiano Ronaldo. W 2012 roku Messi strzelił 91 goli, natomiast Ronaldo - 69 w 2013 roku.

Mecz Unionu Berlin z Bayernem Monachium odbędzie się w sobotę 30 października o godzinie 15:30. Spotkanie będzie dostępne do obejrzenia w serwisie streamingowym Viaplay i w aplikacji mobilnej Viaplay, a skomentuje je duet Piotr Domagała - Tomasz Urban. Relacja na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Najlepsi strzelcy w 2021 roku (stan na 30.10.2021):