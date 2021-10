Koniec fenomenalnej serii Bayernu. Nie pobije rekordu River Plate

Takiego obrotu spraw w środowy wieczór chyba nikt się nie spodziewał. Bayern Monachium przyjechał do Moenchengladbach na spotkanie z Borussią w 1/16 finału Pucharu Niemiec i poniósł druzgocącą klęskę 0:5. Każdy z zawodników drużyny Juliana Nagelsmanna już od samego początku spotkania prezentował się fatalnie, co sprawiło, że już po 20. minutach tracili aż trzy bramki. W drugiej połowie losy spotkania się nie odmieniły, a wręcz Bawarczycy zostali jeszcze dobici przez rywali i z hukiem pożegnali się z szansami na zdobycie kolejnego Pucharu Niemiec.

REKLAMA

Zobacz wideo Eric Abidal zabrał przydomek "Galaktyczni" Realowi. Teraz inny zespół składa się z "galaktycznych piłkarzy"

Katastrofa Bayernu i koniec świetnej passy. Lewandowski najsłabszy od dawna

Środowy blamaż Bayernu Monachium brutalnie zakończył nie tylko ich udział w Pucharze Niemiec, ale także świetną serię spotkań z rzędu ze strzeloną bramką. Bawarczycy do spotkania z Borussią mieli takich występów aż 85 i do zostania samodzielnymi rekordzistami pod tym względem zabrakło im niewiele. Najlepszy obecnie wynik należy do argentyńskiego River Plate, które zaliczyło 96 takich spotkań.

Lewandowski brutalnie oceniony przez Niemców. Najgorszy mecz od bardzo dawna

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Ostatnie spotkanie, w którym Bayern nie strzelił ani jednej bramki odbyło się 9 lutego 2020 roku. Wtedy, w 21. kolejce Bundesligi, mistrzowie Niemiec zremisowali 0:0 z RB Lipsk. Porażka z Borussią Moenchengladbach jest także najwyższą porażką Bawarczyków od 43 lat! Po raz ostatni równa katastrofa spotkała klub z Monachium w 1978 roku, kiedy to przegrali w spotkaniu ligowym z Fortuną Duesseldorf 1:7.

Bayern upokorzony w Pucharze Niemiec! Przegrał 0:5! A Lewandowskiego jakby nie było

Bardzo słabo w środowym spotkaniu zaprezentował się Robert Lewandowski. Polak przebywał na boisku przez pełne 90. minut, ale nie udało mu się pomóc drużynie. Niemieckie media zgodnie oceniły, że był to najsłabszy występ napastnika Bayernu od bardzo dawna, ale podobnie było w przypadku całej reszty zawodników z Monachium. 33-latek zebrał bardzo słabe pomeczowe oceny. Dziennik "Bild" i portal "Sport.de" dały mu nawet notę 6, czyli najsłabszą z możliwych. Na pocieszenie trzeba przyznać, że podobnie ocenieni zostali pozostali koledzy z drużyny. Największe gromy spadły na formację obronną.