"Szalony strzał" Lewandowskiego po treningu. Niemcy się śmieją

Lewandowski przygotowuje się do środowego spotkania, w którym poza awansem do 1/8 finału Pucharu Niemiec i pokonaniem Borussii Moenchengladbach jego celem może być też indywidualne osiągnięcie - jeśli strzeli jeszcze jednego gola, to pobije swój rekord dotyczący trafień w jednym roku kalendarzowym.

I jeśli wierzyć zapewnieniom osób, które w ostatnich dniach śledziły treningi Bayernu, Polak wydaje się być w świetnej dyspozycji. We wtorek, na dzień przed wyjazdem do Moenchengladbach na mecz, on i Joshua Kimmich postanowili po treningu poćwiczyć rzuty wolne.

Wtedy Lewandowski miał wykonać coś niezwykłego. "Szalony strzał", po którym piłka poleciała nie do bramki, a jak opisuje "Sport Bild" w stronę okna dyrektora sportowego, Hasana Salihamidzicia. "Dobrze, że nie uderzyła w jego nowy ekspres do kawy" - śmieją się dziennikarze, przytaczając nowy zakup działacza. Ten od razu odrzucił piłkę z uśmiechem w stronę Lewandowskiego.

Kahn przywitał się z Lewandowskim. W środę mecz w Pucharze Niemiec

Polak po treningu spotkał się jeszcze z innym działaczem Bayernu - wychodząc z ośrodka, wpadł na dyrektora generalnego klubu, Olivera Kahna, który przywitał go uściskiem i chwilę porozmawiał z napastnikiem.

Początek środowego meczu wyjazdowego z Borussią Moenchengladbach zaplanowano na godzinę 20:45. Relacja na żywo ze spotkania na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.