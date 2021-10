Lewandowski może pobić fenomenalny rekord już dziś! Wystarczy jeden gol

To, że Robert Lewandowski poprawi swój rekord bramek w jednym roku kalendarzowym wydaje się pewne. Do końca 2021 roku pozostało mu jeszcze czternaście spotkań, a do pobicia wyrównanego w niedzielę wyniku potrzebuje już tylko jednego gola. Tego może strzelić już w środowym meczu Pucharu Niemiec przeciwko Borussii Moenchengladbach, choć wygląda na to, że jego celem może być nawet przekroczenie bariery 60 trafień.

