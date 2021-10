Julian Nagelsmann wściekł się po pytaniu dziennikarza. "Brak szacunku"

Przed środowym meczem Benfiki Lizbona z Bayernem Monachium portugalskie media poinformowały, że Julian Nagelsmann nie pojawi się na stadionie ze względu na słabsze samopoczucie. Po spotkaniu w Lidze Mistrzów Bayern Monachium poinformował w oficjalnym komunikacie, że szkoleniowiec uzyskał pozytywny wynik testu na obecność COVID-19, pomimo pełnego szczepienia. Ze względu na chorobę Nagelsmann nie pojawił się na ławce w meczu ligowym z TSG Hoffenheim (4:0).

Julian Nagelsmann zdenerwował się po pytaniu dziennikarza. "To brak szacunku"

Julian Nagelsmann wziął udział w konferencji prasowej przed meczem Bayernu Monachium z Borussią Moenchengladbach w 1/16 finału Pucharu Niemiec. Szkoleniowiec został zapytany o swoje wrażenia po tym, jak Bayern bez niego wygrał z Hoffenheim w Bundeslidze. "Bayern wygrywa nawet beze mnie na ławce rezerwowych? To brak szacunku, kiedy mówi się, że zespół nie potrzebuje trenera. W domu teraz wykonuję taką samą pracę. Nie słucham muzyki, tylko przygotowuję drużynę do kolejnych spotkań. Mam świetny sztab i każdy wie, co ma robić" - powiedział.

Nagelsmann odniósł się też do zamieszania w związku z wypowiedzią Joshuy Kimmicha o braku szczepienia przeciwko koronawirusowi. Całą sprawą zajęły się niemieckie media, które głównie krytykowały pomocnika Die Roten. Bayern w oficjalnym komunikacie przekazał, że żaden z piłkarzy nie jest zmuszany do przyjęcia szczepionki. "Ważne w tym wszystkim jest, aby każdy miał swoją opinię i była ona akceptowana, na tym polega demokracja. Ja jestem za szczepieniem, ale to jest indywidualna decyzja" - dodał szkoleniowiec.

Media w Niemczech spekulowały, że Julian Nagelsmann wróci na ławkę Bayernu Monachium na spotkanie z Borussią Moenchengladbach, ale prawdopodobnie to nastąpi w sobotę 30 października, kiedy to Bawarczycy będą grać na wyjeździe z Unionem Berlin. Spotkanie Bayernu z Borussią odbędzie się w środę 27 października o godzinie 20:45.