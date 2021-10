Lewandowski czaruje na treningu Bayernu. "Ze swoją najlepszą przyjaciółką"

Robert Lewandowski został nowym liderem klasyfikacji strzelców Bundesligi dzięki zdobytej bramce w wygranym 4:0 spotkaniu z TSG Hoffenheim. Tym samym kapitan reprezentacji Polski wyprzedził o jedno trafienie Erlinga Brauta Haalanda występującego w Borussii Dortmund, który z powodu urazu nie zagra do końca 2021 roku. "Była naprawdę bardzo, bardzo fajna, piękna" - mówił Lewandowski o swojej bramce po zakończeniu spotkania.

Robert Lewandowski popisuje się nienaganną techniką na treningu Bayernu. "Absurdalne"

Oficjalny profil Bayernu Monachium na Twitterze opublikował kilkunastosekundowe nagranie z udziałem Roberta Lewandowskiego. Napastnik mistrzów Niemiec na samym początku idealnie przyjął piłkę znajdującą się w powietrzu. Lewandowski od razu zwrócił się do osoby nagrywającej jego występ. "Nagrałeś to?" - zapytał. W kolejnych fragmentach 33-latek popisywał się nienaganną techniką. "Właśnie Robert Lewandowski ma trochę zabawy ze swoją najlepszą przyjaciółką" - napisał Bayern na Twitterze.

Nagranie z udziałem Roberta Lewandowskiego na treningu znalazło też uznanie u fanów Bayernu Monachium. "On przyjmuje piłkę w tak absurdalny sposób" - napisała jedna z fanek. "Dobrze, że klub w końcu dostrzega, jak zrobić sobie dobry PR" - dodaje inny kibic. "Za to dabowanie powinienem z niego kpić, ale jest najlepszym napastnikiem na świecie" - twierdzi jeden z sympatyków Bayernu. "No nie da się ukryć, że piłka mu nie przeszkadza" - uważają fani.

Robert Lewandowski jest jednym z głównych faworytów do zdobycia Złotej Piłki w 2021 roku. Reprezentant Polski w okresie od 1 stycznia do 25 października tego roku sięgał z Bayernem po trzy trofea i został królem strzelców Bundesligi. Co więcej, w 2021 roku nikt nie strzelił więcej goli od niego (54).