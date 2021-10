Robert Lewandowski ponownie liderem. Tak wygląda klasyfikacja strzelców Bundesligi

Robert Lewandowski po raz dziesiąty w tym sezonie Bundesligi. Napastnik Bayernu Monachium potrzebował osiem meczów, aby ponownie wrócić na pozycję samodzielnego lidera w klasyfikacji strzelców. Zespół Juliana Nagelsmanna wygrał z Hoffenheim 4:0. Jednak Polakowi nie udało się podwyższyć wyniku.

REKLAMA

Zobacz wideo Fatalne informacje dla Lewandowskiego ws. Złotej Piłki! "Mają krótką pamięć"

Robert Lewandowski liderem klasyfikacji strzelców. Wicelider z problemami?

Na konto reprezentanta Polski doliczyć należy także jedną asystę. Warto podkreślić, że Lewandowski miął przerwę w strzelaniu goli w tym sezonie. Nie strzelał w trzech meczach z rzędu, co wcześniej miało miejsce w listopadzie 2020 roku. Jednak gdy wrócił do zdobywania bramek, to zaczął od dwóch w starciu z Bayerem Leverkusen (5:1).

Lewandowski najlepszy w karierze! Już ma rekord! A do końca roku daleko!

Drugie miejsce w klasyfikacji strzelców zajmuje Erling Braut Haaland. Fenomenalny 21-latek wciąż mógłby być wymagającym rywalem dla Lewandowskiego, gdyby nie kontuzja. W trakcie piątkowej konferencji prasowej trener Borussii Dortmund, Marco Rose poinformował, że Norweg zmaga się z kontuzją biodra, która wykluczy go z gry na kilka tygodni. To szansa dla Lewandowskiego, aby odskoczyć stawce.

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

Trzecie miejsce zajmuje Patrik Schick z Bayeru Leverkusen. Czech strzelił siedem goli w tym sezonie. To on był autorem honorowego trafienia w przegranym meczu z Bayernem. W 9. kolejce Bundesligi Bayer Leverkusen zmierzy się z Mainz. Mecz odbędzie się w niedzielę (24.10) o godz. 15:30.

Klasyfikacja strzelców Bundesligi w sezonie 2021/22: