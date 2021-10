Niemieckie media bezlitosne dla Polaka. "Zamroczenie, najgorszy mecz"

Robert Gumny rozegrał fatalny mecz w zespole Augsburga przeciwko FSV Mainz. Niemieckie media nie zostawiły suchej nitki na występie polskiego obrońcy, uznając go zgodnie najgorszym piłkarzem całego spotkania. "Zamroczenie Gumnego", "Podarował Onisiwo bramkę na srebrnym talerzu" czy też "Najgorszy mecz Polaka od czasu jego przejścia do Augsburga" - to tylko niektóre komentarze dziennikarzy.

