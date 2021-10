Żądania Haalanda wystraszą Bayern? Chce o połowę więcej od Lewandowskiego!

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

REKLAMA

Dokąd trafi latem 2022 roku Erling Haaland? Wielu kibiców zadaje sobie to pytanie, gdyż wydaje się pewne, że norweski superstrzelec będzie reprezentował barwy Borussii Dortmund tylko do końca bieżącego sezonu. Wszystko dlatego, że latem zacznie obowiązywać klauzula odstępnego w kontrakcie 21-latka, a że wynosi ona 75 milionów euro, to biorąc pod uwagę wiek, potencjał i obecne umiejętności napastnika Borussii, jest to kwota, którą jest w stanie zapłacić niemal każdy z największych klubów świata.

Zobacz wideo "Spadłem z krzesła". Robert Lewandowski pędzi pod szklany sufit [SEKCJA PIŁKARSKA #92]

ESPN: Olbrzymie wymagania Haalanda. Spełnić je mogą tylko nieliczni

Jak informuje ESPN, zdecydowanie większym problemem mogą być wymagania finansowe samego Erlinga Haalanda i jego agenta Mino Raioli. Norweg chciałby ponoć zarabiać około 35 milionów euro rocznie, co uplasowałoby go w samej czołówce najlepiej zarabiających zawodników na świecie.

Jednocześnie jest to kwota, do której pewnie należy dodać także niemałą premię za podpis, a także prowizję dla Raioli. To sprawia, że na transfer Haalanda będą mogły sobie pozwolić tylko nieliczni - giganci Premier League - Manchester United, Manchester City i Chelsea, a także PSG czy Real Madryt.

Nowe informacje ws. przyszłości Lewandowskiego. Za wszystkim stoi Haaland

Należy się spodziewać, że przy takich wymaganiach Haalanda nie będzie w tym gronie Bayernu Monachium. Bawarczycy nie przywykli płacić tak horrendalnych pieniędzy swoim nowym zawodnikom, a dla porównania ich lider, Robert Lewandowski, zarabia "zaledwie" 22 miliony euro rocznie. Haaland zarabiałby więc o ponad połowę więcej niż Polak.

Erling Haaland dotychczas rozegrał w barwach Borussii Dortmund 69 meczów oficjalnych, w których strzelił 70 goli. Dołożył do nich 19 asyst. W reprezentacji Norwegii jego bilans to 15 meczów i 12 bramek.