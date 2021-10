Robert Lewandowski: Powiedziałem do siebie: "to scenariusz jak z filmu Hollywoodu"

22 maja 2021 roku był dniem, w którym Robert Lewandowski przeszedł do historii. Bawarczycy mierzyli się wówczas z Augsburgiem i praktycznie do samego końca spotkania wygrywali 4:2. Kapitan reprezentacji Polski przez cały mecz nie mógł się wstrzelić, aż nadeszła 91. minuta, kiedy to "Lewy" pokonał Rafała Gikiewicza i pobił rekord Gerda Muellera.

Lewandowski "nie mógł spać"

Tuż po wpakowaniu piłki do siatki Robert Lewandowski podbiegł do chorągiewki, aby wspólnie z pozostałymi zawodnikami Bayernu cieszyć się ze strzelenia gola. Trafienie kapitana polskiej kadry było 41. ligową bramką w tamtym sezonie, a jednocześnie pobiciem 49-letniego rekordu legendarnego Muellera.

Moment bicia wieloletniego rekordu był tematem przewodnim wywiadu, jakiego Lewandowski udzielił dziennikowi "Marca". - Muszę się przyznać, że nie spałem wtedy dobrze. Pamiętam cały tydzień przed meczem bardzo dobrze. Słyszałem ciągle, że jestem bliski pobicia rekordu. Szczerze mówiąc, nie odczuwałem wagi tego osiągnięcia, choć to był ważny fakt nie tylko dla Bundesligi, ale w historii całej piłki nożnej - powiedział.

Lewandowski nie mógł uwierzyć w obrót spraw

Kapitan polskiej kadry dodał, że wydarzenia w meczu z Augsburgiem były dla niego czymś niezwykłym. - W dniu meczu z Augsburgiem pomyślałem: "Od strony mentalnej to ciężkie, bo każdy o tym mówi". Wiedziałem, że jestem blisko, na krawędzi przejścia do historii, to było ciężkie. Po strzeleniu decydującego gola w ostatniej sekundzie meczu powiedziałem do siebie: "To scenariusz jak z filmu Hollywoodu" - opisał.

Lewandowski podkreślił również rolę, jaką w biciu rekordu odegrali inni zawodnicy Bayernu. - Byłem bardzo dumny z siebie, z moich kolegów z zespołu, bo oni pomogli mi pobić tak trudny do osiągnięcia rekord. Nadal nie jestem w stanie docenić ogromu tego wydarzenia, ale wiem, co to oznacza dla ludzi. Oni mają w głowie, że rekord Muellera był niepobity prawie przez 50 lat - zakończył.

W obecnym sezonie Bundesligi Robert Lewandowski kontynuuje znakomitą formę strzelecką. W pierwszych ośmiu spotkaniach 33-latek strzelił już dziewięć goli.