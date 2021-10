Bayern kontra Borussia w walce o 19-latka. To jeden z największych talentów ostatnich lat

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl



Niemieckie media od kilku tygodni informują, że trwa wyścig o Adeyemiego. Dotychczas faworytem do sprowadzenia 19-letniego napastnika był Bayern Monachuium. Jak jednak podkreśla "Sport Bild", Borussia Dortmund chce zrobić wszystko, by sprowadzić go do swojego zespołu.

Bayern Monachium i Borussia Dortmund stoczą pojedynek o 19-letni talent

Zdaniem "Sport Bilda", Borussia jest gotowa zapłacić nawet 30 milionów euro za transfer piłkarza, występującego aktualnie w barwach Red Bull Salzburg. I to właśnie między dwoma czołowymi zespołami Bundesligi będzie trwać pojedynek o jego sprowadzenie do zespołu. Według niemieckich mediów 19-latek odrzucił oferty RB Lipska i Vfl Wolfsburg.

- Byłem wtedy jeszcze dzieckiem i nie należałem do najspokojniejszych. To nie spodobało się Bayernowi i postanowili mnie wyrzucić. Nie wydaje mi się, żebym miał problemy z dyscypliną, może byłem trochę naburmuszony. Teraz chcę jednak pokazać Bayernowi, co potrafię, kim jestem i że błędem było wyrzucenie mnie. To tylko mnie napędza - mówił kilka miesięcy temu napastnik.

Adeyemi kapitalnie sprawuje się od początku tego sezonu. W 16 meczach, które rozegrał we wszystkich rozgrywkach, zdobył 11 bramek i zanotował 2 asysty. Zaliczył także debiut w seniorskiej reprezentacji Niemiec - w trzech spotkaniach, które już rozegrał, strzelił jedną bramkę. Z kolei w sezonie 2020/21 rozegrał 39 spotkań, w których zdobył 9 bramek oraz zanotował 11 asyst.