Tak Lewandowski strzelił ósmą i dziewiątą bramkę Bundeslidze. "Pokazał co potrafi" [WIDEO]

Robert Lewandowski szybko uciął wszelkie spekulacje, czy przeżywa jakikolwiek kryzys formy. Nie udało mu się trafić do siatki w dwóch kolejnych meczach w Bundeslidze, nie strzelił też żadnego gola w meczach reprezentacji Polski. Niemieckie media informowały nawet, że Lewandowski jest sfrustrowany w Bayernie, a jedną z przyczyn miało być niedostateczne wsparcie od kolegów na boisku.

Przełamanie Lewandowskiego. Dwa gole w meczu Bayerem

W spotkaniu z Bayerem Leverkusen znowu jednak pokazał klasę i zamknął usta krytykom. Już w trzeciej minucie meczu popisał się genialnym trafieniem. Wykorzystał podanie wzdłuż pola karnego i "krzyżakiem" pokonał bramkarza Bayeru po raz pierwszy. – Robert pokazał to, co potrafi, czyli znaleźć się w sytuacji i wykorzystać ją – skwitował całą akcję Łukasz Piszczek, w analizie Viaplay.

Natomiast w 30. minucie Lewandowski dobrze znalazł się na środku pola karnego i skierował piłkę do siatki po tym, jak w jego kierunku popędził z nią Alphonso Davies. Miał on kończyć akcję, ale wyręczył go właśnie Polak. – Davies pewnie się nie obrazi – uśmiechnął się Piszczek.

To był ósmy i dziewiąty gol Roberta Lewandowskiego w jego ósmym meczu w tym sezonie Bundesligi. Bayern rozbił ekipę z Leverkusen. Już po 37 minutach gry było 5:0. Lewandowski strzelił pierwsze dwa gole, potem trzecią bramkę dołożył Mueller, a kolejne dwie zdobył Serge Gnabry. Gospodarze zdobyli tylko jednego gola honorowego. Jego autorem był Patrik Schick.

