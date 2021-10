Lewandowski chce przerwać złą passę. Mecz na szczycie Bundesligi. Gdzie oglądać Bayer - Bayern?

Bayern Monachium ma o co walczyć, bo po 8. kolejce Bundesligi stracił chwilowo pozycję lidera. Odzyskanie jej może nastąpić bardzo szybko, jednak do tego potrzebna jest wygrana z Bayerem Leverkusen. Do tego czasu pierwsze miejsce w tabeli zajmuje Borussia Dortmund, która ma 18 punktów na koncie. Bayern i Bayer mają ich obecnie po 16 i jedno spotkanie mniej.

Robert Lewandowski ma szanse na przerwanie passy. Bayern wróci na sam szczyt Bundesligi?

Telewizja "Sky" opublikowała kilka dni temu nagranie z indywidualnego treningu Roberta Lewandowskiego, które podpisano: "Reagowanie po czterech meczach bez gola Lewandowskiego (2 w Bundeslidze, 2 w reprezentacji Polski)". Napastnik strzela gole na potęgę, dlatego dziwi fakt chwilowego zapewne przestoju. W ostatnich pięciu spotkaniach Polak trafił do siatki rywali tylko raz. Po raz ostatni w spotkaniu Ligi Mistrzów, które Bayern wygrał 5:0, a Lewandowski strzelił dwa gole.

Bayern Monachium rozpoczął sezon od remisu 1:1 z Borussią Moenchengladbach, po którym Bawarczycy odnieśli pięć przekonujących zwycięstw. Dopiero w ostatniej kolejce drużyna Juliana Nagelsmanna niespodziewanie przegrała u siebie 1:2 z Eintrachtem Frankfurt. Bayer Leverkusen bez wątpienia pozytywnie zaskakuje w Niemczech. Poza remisem 1:1 z Unionem Berlin w pierwszej kolejce i porażką 3:4 z Borussią Dortmund zespół Gerardo Seoane odniósł pięć zwycięstw, strzelając we wszystkich tych starciach co najmniej trzy bramki.

Bayern Monachium walczy o lidera. Gdzie i o której obejrzeć mecz z Bayerem Leverkusen?

Mecz ósmej kolejki Bundesligi pomiędzy Bayerem Leverkusen i Bayernem Monachium rozpocznie się w niedzielę 17 października o godzinie 15:30. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna w serwisie streamingowym Viaplay. Zapraszamy także do śledzenia tekstowej relacji na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.