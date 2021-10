Piątek najgorszy na boisku czy jeden z lepszych zawodników? [OCENY]

Niemiecki "Bild" ocenił mecz Krzysztofa Piątka na czwórkę, co gdy zwróci się uwagę na skalę oceniania, nie jest najlepszym wynikiem. Taką samą ocenę dostało jeszcze dwóch innych piłkarzy Herthy Berlin i była to najgorsza trójka na boisku. Tak samo uznał portal SofaScore.com. Polaka oceniono na 6,2 i jest to najgorsza ocena.

Krzysztof Piątek zagrał w pierwszej jedenastce. Szanse były, jednak bez skutku

Finalnie Hertha wygrała z Eintrachtem Frankfurt 2:1, Piątek miał swoje szanse na strzelenie gola, ale ich nie wykorzystał. Być może właśnie wykreowanie tych okazji, sprawiło, że nieco lepiej występ Piątka ocen portal WhoScored.com - 6,62. W tym przypadku była to jedna z najwyższych not, ponieważ jedyną osobą, którą oceniono lepiej był Suat Serdar.

Najlepszą szansę Krzysztof Piątek zmarnował w 18. minucie. Otrzymał dośrodkowanie z prawej strony, doszło do uderzenia głową, jednak znakomicie interweniował bramkarz gospodarzy. Polak przebywał na boisku do 60. minuty, gdy zmienił go Jurgen Ekklelenkamp. Po ośmiu kolejkach Hertha zajmuje 13. miejsce z dziewięcioma punktami na koncie. Eintracht jest tuż pod Herthą i ma o jeden punkt mniej.

We wrześniu Krzysztof Piątek wrócił do gry po kontuzji kolana. Polski napastnik zagrał w meczu z RB Lipsk po raz pierwszy od 4,5 miesięcy. Wcześniej dokładnie 12 maja 2021 roku kibice mogli po raz ostatni obejrzeć napastnika na boisku. Kilka dni później w starciu z Freiburgiem strzelił swojego pierwszego gola w tym sezonie.