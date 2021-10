Piątek po raz pierwszy w wyjściowej jedenastce. Ależ miał okazję! I to nie jedną

Mecz we Frankfurcie doskonale zaczął się dla gości. Już w 7. minucie po podaniu Vladimira Daridy gola strzelił Marco Richter. W 63. minucie prowadzenie Herthy podwyższył Jurgen Ekklelenkamp, a kwadrans później wynik spotkania z rzutu karnego ustalił Goncalo Paciencia.

Mecz we Frankfurcie był pierwszym, jaki od pierwszej minuty w tym sezonie rozegrał Krzysztof Piątek. Reprezentant Polski miał dwie doskonałe okazje do strzelenia gola. Pierwszą z nich Piątek zmarnował w 18. minucie.

Wygrana Herthy, zmarnowane szanse Piątka

Piątek otrzymał dośrodkowanie z prawej strony, doszedł do uderzenia głową, jednak znakomicie interweniował bramkarz gospodarzy - Kevin Trapp.

Po ośmiu kolejkach Hertha zajmuje 13. miejsce z dziewięcioma punktami na koncie. Eintracht jest tuż pod Herthą i ma o jeden punkt mniej. W następnej kolejce Hertha podejmie Borussię Moenchengladbach, a Eintracht zagra na wyjeździe z Bochum.

Piątek, który wrócił niedawno do gry po poważnej kontuzji, rozegrał w tym sezonie trzy mecze, w których strzelił jednego gola. W sobotę Polak przebywał na boisku do 60. minuty, gdy zmienił go Ekklelenkamp.

W 73. minucie spotkania na boisku pojawił się inny z Polaków - Dennis Jestrzembski.