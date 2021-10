Robert Lewandowski powinien odejść z Bayernu? "To ostatnia chwila. Kluczowy moment"

"Woli Madryt. Przejście do Realu jest dla niego priorytetem" - możemy przeczytać na okładce sobotniego wydania hiszpańskiej gazety "AS". W środę z kolei "Sport Bild" przekazał, że przyszłość Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium stanęła pod znakiem zapytania. Zdaniem byłego reprezentanta Polski oraz m.in. Eintrachtu Frankfurt to ostatnia szansa na podjęcie decyzji.

- Dlatego nie może czekać. Jeśli faktycznie chce opuścić Bayern, taka decyzja powinna zapaść szybko. To właściwie ostatnia chwila na dużą zmianę. Za jakiś czas może być za późno - powiedział WP SportoweFakty Paweł Kryszałowicz.

Robert Lewandowski powinien podjąć decyzję? "To kluczowy moment w karierze"

- To jest kluczowy moment w karierze Roberta. Od niego wszystko zależy: czy będzie chciał zostać w Bayernie, czy jednak spróbować czegoś innego. Z jednej strony czuje się tam jak w domu, a z drugiej sporo wielkich piłkarzy odczuwa na pewnym etapie chęć zmiany otoczenia i podjęcia nowych wyzwań. Być może "Lewy" ma tak samo - dodał Paweł Kryszałowicz.

Kontrakt Lewandowskiego z Bayernem Monachium jest ważny do końca czerwca 2023 roku. Lato 2022 roku będzie ostatnim momentem, kiedy 33-latka będzie można sprzedać za niezłe pieniądze. Wśród zainteresowanych wymienia się m.in. Real Madryt, Manchester City czy Paris Saint-Germain.

Robert Lewandowski wciąż pozostaje jednym z najbardziej bramkostrzelnych napastników w niemieckiej ekstraklasie. Obecnie napastnik ma na swoim koncie siedem trafień, tyle samo co Erling Braut Haaland z Borussii Dortmund.