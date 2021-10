Krzysztof Piątek może zdobyć kolejnego gola. Jeden z ulubionych rywali. Gdzie i kiedy obejrzeć? [TRANSMISJA]

Reprezentant Polski wrócił do gry pod koniec września, kiedy to wszedł na ostatnie kilka minut w starciu z RB Lipsk. W następnej kolejce Polak wpisał się na listę strzelców w starciu z Freiburgiem, choć zespół ze stolicy Niemiec przegrał 1:2. W sobotę z kolei 26-latek będzie miał okazję do wyjścia na boisko w pierwszym składzie.

Eintracht - Hertha Berlin. Forma obu zespołów

Początek obecnego sezonu Bundesligi dla Herthy Berlin jest nieudany. Poza dwoma zwycięstwami nad beniaminkami - 3:1 z VfL Bochum i 2:1 z SpVgg Greuther Fürth klub ze stolicy Niemiec zanotował pięć porażek. Z tego powodu po siedmiu kolejkach zajmuje niskie 14. miejsce w ligowej tabeli.

Dyspozycja Eintrachtu Frankfurt nie jest znacznie lepsza. W siedmiu pierwszych meczach drużyna odniosła tylko jedno zwycięstwo, choć nie byle jakie - wygrała na wyjeździe 2:1 z Bayernem Monachium. Poza tym jej bilans to pięć remisów i jedna porażka, a w konsekwencji 13. miejsce w tabeli.

Eintracht - Hertha Berlin. Gdzie i o której godzinie oglądać?

Trzy ostatnie ligowe pojedynki Herthy Berlin z Eintrachtem kończyły się zwycięstwami zespołu z Frankfurtu. Co więcej, w każdym z tych spotkań strzelał on co najmniej trzy bramki. Dla Krzysztofa Piątka z kolei jest to jeden z ulubionych rywali - w trzech poprzednich spotkaniach Polak strzelił dwa gole.

Mecz pomiędzy Eintrachtem Frankfurt i Herthą Berlin w ramach ósmej kolejki Bundesligi rozpocznie się w sobotę 16 października o godzinie 15:30. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna w serwisie streamingowym Viaplay. Zapraszamy także do śledzenia tekstowej relacji na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.