Alphonso Davies "eksplodował niczym wiatr". Ta sytuacja to jakiś żart [WIDEO]

W meczu eliminacji MŚ między Kanadą a Panamą jest 65. minuta i remis 1:1. Kanadyjczycy przeprowadzają akcję ofensywną. Wszystko wskazuje na to, że nic z niej nie będzie z powodu niecelnego zagrania jednego z piłkarzy gospodarzy. Piłkę za linię boczną ze spokojem chce odprowadzić obrońca Panamy Harold Cummings, gdy nagle, jakby znikąd, pojawia się Alphonso Davies. Kanadyjczyk zgarnia praktycznie straconą piłkę, zmierza z nią w pole karne rywala, mija jednego przeciwnika i wyprowadza swoją drużynę na prowadzenie.

"To niewiarygodne. Alphonso Davies eksploduje jak wiatr" - czytamy na Twitterze. "Davies! Chyba sobie żartujesz!" - wykrzykiwał w trakcie meczu komentator. Boczny obrońca znów udowodnił, że nie bez powodu jest najszybszym zawodnikiem Bundesligi. Na nagraniach udostępnionych w sieci widać, jaką odległość musiał pokonać Davies od początku sprintu do piłki.

Alphonso Davies popisuje się niesamowitymi zdolnościami. Najszybszy piłkarz Bundesligi

- On bardzo tego chce. Naprawdę tego pragnie. Marzy o starcie w mistrzostwach świata - powiedział po meczu John Herdman, selekcjoner reprezentacji Kanady o Alphonso Daviesie. Finalnie Kanada wygrała z Panamą 4:1, a 20-letni obrońca grał do 81. minuty. Podczas zmiany kibice pożegnali piłkarza owacjami na stojąco. Obecnie Kanada zajmuje 3. miejsce w tabeli trzeciej rundy kwalifikacji Ameryki Północnej i Środkowej i ono daje bezpośredni awans do turnieju zasadniczego MŚ 2022.

To nie był pierwszy pokaz umiejętności, jakie ma do zaoferowania Alphonso Davies. W meczu 32. kolejki Bundesligi sezonu 2019/20 obrońca pobił rekord, jeżeli chodzi o szybkość biegu. 36,51 km/h - z taką prędkością biegł podczas spotkania z Werderem Brema (1:0). Kanadyjczyk zbliżył się do prędkości, jaką sprinter Usain Bolt osiągnął podczas bicia rekordu świata w biegu na 100 metrów. Do dziś nikt nie pobił rekordu 20-latka.

Najszybsi zawodnicy w historii Bundesligi (dane z oficjalnej strony ligi):

Alphonso Davies (36,51 km/h) Achraf Hakimi (36,49 km/h) Leon Bailey (36,4 km/h) Jeremiah St. Juste (36,1 km/h) Rabbi Matondo (36 km/h) Moussa Diaby (36 km/h) Erling Haaland (36 km/h) Kingsley Ehizibue (35,85 km/h) Kevin Mbabu (35.8 km/h) Maxence Lacroix - 22.25 mph (35.8 km/h)

Eliminacje MŚ. Tabela grupy Ameryka Północna i Środkowa: