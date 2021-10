Bayern opublikował ważny film z Lewandowskim. "Nie wszystko poszło idealnie"

Robert Lewandowski zakończył poprzedni sezon z 41 bramkami w lidze niemieckiej, dzięki czemu pobił rekord należący do Gerda Muellera z sezonu 1971/1972. Kapitan reprezentacji Polski zdobył też Złotego Buta, czyli nagrodę dla najlepszego strzelca z lig europejskich. "Rekord przetrwał niemal 50 lat. Presja może być dobra, ale to było coś specjalnego. Nigdy nie doświadczyłem tego, strzelając gole. Nie myślałem, że może się to wydarzyć. To jest coś, w co nigdy bym nie uwierzył. Byłem skupiony na każdym meczu i jestem z tego rekordu bardzo dumny, i wiem, że muszę to kontynuować, aby zdobywać kolejne bramki" - mówił napastnik podczas ceremonii.

Zobacz wideo "Spadłem z krzesła". Robert Lewandowski pędzi pod szklany sufit [SEKCJA PIŁKARSKA #92]

Robert Lewandowski podsumowuje karierę piłkarską. "Nie wszystko poszło idealnie"

Bayern Monachium opublikował na kanale YouTube materiał poświęcony Robertowi Lewandowskiemu i zdobyciu przez niego Złotego Buta. Napastnik mistrzów Niemiec nie ukrywał radości z powodu zdobycia tej nagrody. "To był niesamowity rok. Musisz marzyć o wielkich rzeczach i pracować na wielkie marzenia. Musisz zawsze być gotowy. Wiem, że to trofeum nie należy tylko do mnie, ale też do moich kolegów z zespołu. Każdy puchar znaczy dla mnie bardzo wiele" - powiedział.

Lewandowski skorzystał też z okazji, aby podsumować swoją dotychczasową karierę. Napastnik podkreślał, że tak jak każdy inny zawodnik, miewał wzloty i upadki. "Wiem, że w moim życiu i w mojej karierze nie wszystko poszło idealnie. Wiem dobrze, co znaczy mieć trudniejszy okres i grać trudniejsze mecze, jeśli nie wszystko idzie po Twojej myśli. Ważne, aby wciąż być skupionym, bo nie jest łatwo utrzymać się na topie. Niezależnie od tego, skąd jesteś, musisz marzyć o wielkich rzeczach" - dodał Lewandowski.

Na ten moment najwyżej sklasyfikowanym zawodnikiem z czołowych lig europejskich w klasyfikacji Złotego Buta w sezonie 2021/2022 jest Karim Benzema, który strzelił dziewięć goli w Primera Division. Dwa trafienia mniej od Francuza mają ex-aequo Erling Braut Haaland, reprezentujący Borussię Dortmund oraz kapitan biało-czerwonych.