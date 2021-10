Bosacki ujawnił rozmowę z Lewandowskim. To dlatego napastnik nie wybrał oferty z Anglii

W ostatnich miesiącach bardzo często pojawia się temat odejścia Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium. Umowa 33-latka z mistrzami Niemiec obowiązuje do czerwca 2023 roku, więc Polak miałby szansę na dalsze występy w czołowych klubach Europy. W minionym oknie transferowym Lewandowski był często łączony z klubami angielskimi, jak chociażby Manchester United czy Chelsea. W przeszłości pojawiały się pogłoski o zainteresowaniu ze strony Manchesteru City, ale do transferu ostatecznie nie doszło.

W rozmowie z Interią Bartosz Bosacki, który dobrze zna napastnika, przytoczył, co odpowiedział mu Lewandowski na pytanie, dlaczego nie skorzystał z atrakcyjnej oferty. - Kilka lat temu, gdy Roberta kusił bodajże Manchester City, zapytałem, dlaczego nie skorzysta z tej oferty. Odparł: "A pójdziesz tam za mnie mieszkać?". W Monachium Robert się dobrze czuje, ma blisko góry, panuje tam umiarkowany klimat, deszcz nie pada co drugi dzień, jak na Wyspach Brytyjskich - powiedział Bosacki, co może wyjaśnić, dlaczego napastnik nie zdecydował się na zmianę klubu.

Bosacki zdradził także, że realną alternatywą mogłaby być jeszcze Hiszpania, ale Bayern wydaje się być skrojonym pod Polaka. - Bayern jest świetnie prosperującym, zrównoważonym, mądrze prowadzonym klubem. W jego przypadku nigdy nie słyszymy o problemach finansowych, czy innych historiach, które zakłócają pracę klubu. Patrząc na to, co się dzieje w Realu Madryt czy Barcelonie, widzimy, że nie wszędzie jest tak różowo. Nawet bogate kluby angielskie, czy naszpikowane gwiazdami PSG, na ogół nie dochodzą do tego miejsca w Lidze Mistrzów, w którym od wielu lat regularnie jest Bayern. To również ma wpływ na to, że Robert chce grać w tym klubie - stwierdził.

Lewandowski występuję w Niemczech od 2010 roku, a w Bayernie Monachium od 2014 roku. W barwach aktualnego mistrza Niemiec rozegrał 339 spotkań, w których strzelił 307 goli i zaliczył 66 asyst.