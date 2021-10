Hamann zachwycony rewelacyjnym Niemcem. "Nie widziałem lepszego od dziesięcioleci"

Były pomocnik m.in. Liverpoolu i reprezentacji Niemiec Dietmar Hamann jest pod ogromnym wrażeniem Floriana Wirtza, który fantastycznie prezentuje się w pierwszych tygodniach nowego sezonu Bundesligi w barwach Bayeru Leverkusen. Środkowy pomocnik ma na koncie już sześć bramek i pięć asyst w zaledwie ośmiu meczach we wszystkich rozgrywkach.

Hamann jest oczarowany niemieckim nastolatkiem. "Nie widziałem lepszego środkowego pomocnika w jego wieku od dziesięcioleci"

- Jest wspaniałym zawodnikiem, innym niż Kai Havertz, ale jak do tej pory gra bardzo dobrze dla Bayeru Leverkusen. Jedyne, czego mu brakuje, to przyspieszenia, ale myślę, że nadrabia to odpowiednim ustawianiem się na boisku. Jest liderem swojej drużyny. Jest to widoczne podczas jego występów w pierwszych tygodniach nowego sezonu - komplementuje Wirtza ekspert niemieckiej stacji Sky Sports Dietmar Hamann na łamach portalu triballfootball.com. I dodaje: - Uważam, że nie widziałem lepszego środkowego pomocnika w jego wieku od dziesięcioleci. Naprawdę jest taki dobry.

Obecny kontrakt Wirtza z Bayerem Leverkusen jest ważny do końca czerwca 2023 roku. Rewelacyjny nastolatek jest obserwowany przez wiele europejskich klubów m.in. Arsenal, Bayern Monachium czy też Manchester City.

Jednak ojciec i agent gracza, Hans-Joachim Wirtz, w rozmowie z "Bildem" stwierdził, że jego syn nie zamierza na razie opuszczać swojej drużyny. - Florian zdecydowanie chce odgrywać główną rolę w Leverkusen przez następne dwa lata. Co będzie dalej, na razie nie wiadomo. Obecnie skupia się tylko na Bayerze i reprezentacji narodowej - stwierdził Hans-Joachim Wirtz.

"Rosną razem: Bayer Leverkusen, który wygrał pięć meczów z rzędu i zrównał się punktami z Bayernem Monachium oraz jego najzdolniejszy piłkarz - Florian Wirtz, co tydzień bijący jakiś rekord. Bayer jest współliderem Bundesligi, Wirtz największym niemieckim talentem. Razem mogą wreszcie zerwać łatkę "Neverkusen" - napisał Dawid Szymczak ze Sport.pl.