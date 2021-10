Legenda Bayernu grzmi po porażce. "Powinien poszukać nowego klubu"

Bayern Monachium niespodziewanie przegrał 1:2 na własnym stadionie z Eintrachtem Frankfurt po raz pierwszy od 21 lat. Co więcej, dla mistrza Niemiec była to pierwsza porażka na Allianz Arena od 672 dni.

Krótki, bo zaledwie 16-minutowy epizod zanotował w tym spotkaniu Marcel Sabitzer, sprowadzony w letnim oknie transferowym z RB Lipsk za 15 mln euro. Austriak z Eintrachtem pojawił się na murawie dopiero w 75. minucie. Chociaż jest pomocnikiem, to wszedł za Niklasa Suele i zagrał na nietypowej dla siebie pozycji prawego obrońcy.

Postawę austriackiego pomocnika, który jest rezerwowym i nie potrafi wywalczyć sobie miejsca w podstawowej jedenastce (zaledwie 169 minut w obecnym sezonie we wszystkich rozgrywkach!) skomentowała legenda Bayernu Lothar Matthaeus. - Na jego miejscu uciekłbym ze stadionu. Jeśli chce grać, a nie tylko dostawać czek na koniec miesiąca, powinien poszukać nowego klubu. To naprawdę wszechstronny piłkarz, ale on nie jest prawym obrońcą - stwierdził Matthaeus w rozmowie ze "Sky Sports Deutschland" i wbił również szpilkę trenerowi Bayernu Julianowi Nagelsmannowi, który nie wprowadził na murawę prawego obrońcę Bouny Sarra zamiast austriackiego piłkarza.

Zwycięski gol dla Eintrachtu na 2:1 padł właśnie po akcji prawą stroną, którą wykończył Filip Kostić. - Podobnie jak Hansi Flick, Nagelsmann zupełnie nie liczy na Bounę Sarra. Siedział na ławce, a trener wolał wpuścić na prawą obronę kogoś, kto jest nominalnym pomocnikiem - dodał Matthaeus.

Mimo porażki Bayern Monachium utrzymał prowadzenie w Bundeslidze. Ma 16 punktów, tyle samo co Bayer Leverkusen i punkt więcej od Borussii Dortmund. W następnej kolejce po przerwie reprezentacyjnej mistrz Niemiec zmierzy się na wyjeździe Bayerem Leverkusen (17 października o godz. 15:30).