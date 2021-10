Robert Lewandowski gotowy na nowy kontrakt. Postawił Bayernowi tylko jeden warunek

Od momentu transferu do stolicy Bawarii kapitan reprezentacji Polski wyrósł na prawdziwą legendę klubu. Bite kolejne rekordy strzeleckie, pomoc drużynie w zdobywaniu trofeów - w obu przypadkach Lewandowski ma bardzo duży udział. Wszystko to doprowadziło do tego, że wielu zaczęło stawiać go na równi z najlepszymi piłkarzami globu, czyli Leo Messim i Cristiano Ronaldo.

Bardzo trudno sobie wyobrazić obecną drużynę Bayernu Monachium bez Roberta Lewandowskiego. Od kilku miesięcy spekuluje się, że w przyszłym roku Polak będzie chciał spróbować czegoś nowego i podjąć się wyzwania w innej lidze i w innym kraju. Ostatniego lata mówiono, że 33-latek może trafić do Anglii czy Włoch.

Nowe informacje ws. kontraktu Roberta Lewandowskiego

Zupełnie inne wieści przekazuje jednak Christian Falk z niemieckiego "Bilda". Jego zdaniem Robert Lewandowski jest gotów na przedłużenie kontraktu z Bayernem, nawet do 2025 roku. Jest jeden istotny warunek - to klub miałby dać jako pierwszy znać, że nadal chce stawiać na Lewandowskiego jako na czołowego napastnika. Jego aktualny kontrakt jest ważny do końca sezonu 2022/23.

"Bild" informował kilka dni temu, że póki co rozmowy na temat nowego kontraktu dla Lewandowskiego nadal są we wstępnej fazie. Jeżeli jednak zostaną one zakończone sukcesem, zainteresowanie ze strony takich klubów, jak PSG, Manchester City czy Real Madryt przestanie mieć znaczenie.

Robert Lewandowski w obecnym sezonie znajduje się w wybitnej dyspozycji. W dziesięciu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach Polak zdobył już 13 goli, z czego dwa ostatnie dołożył w środowym meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów przeciwko Dynamo Kijów.