"Lewandowski jest najlepszy na świecie". Legendarny napastnik zachwycony

Forma Roberta Lewandowskiego zdaje się być z roku na rok coraz wyższa. W nowym sezonie Polak zdążył już pokazać, że zależy mu na biciu kolejnych rekordów i nie zamierza się zatrzymywać. W dziewięciu rozegranych do tej pory spotkaniach dla Bayernu Monachium napastnik zdobył już 13 bramek, a tego dorzucił jeszcze trzy trafienia w reprezentacji Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo "Spadłem z krzesła". Robert Lewandowski pędzi pod szklany sufit [SEKCJA PIŁKARSKA #92]

Ostatnio Lewandowski dał popis swoich umiejętności w spotkaniu 2. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów, w którym Bayern pokonał 5:0 Dynamo Kijów. Polak zdobył w tym spotkaniu dwie bramki, które były jego trafieniami numer 76. i 77. w tych rozgrywkach. W klasyfikacji najlepszych strzelców w historii wyprzedzają go już tylko Leo Messi i Cristiano Ronaldo.

Media: Lewandowski faworytem do zastąpienia gwiazdy. Czekają aż Bayern się ugnie

Legendarny napastnik zachwycony Lewandowskim. "On ma wszystko"

Świetna forma Roberta Lewandowskiego nie umknęła jednemu z najlepszych napastników w historii - Davidowi Terezeguetowi. 43-latek to żywa legenda reprezentacji Francji i przede wszystkim Juventusu. W trakcie swojej kariery strzelił w sumie 268 bramek. Sięgał po najważniejsze tytuły - Ligę Mistrzów, mistrzostwo Europy, czy mistrzostwo świata.

Ostatnio natomiast Trezeguet pochwalił Roberta Lewandowskiego na łamach włoskiego dziennika "La Gazetta dello Sport". Francuz nie ukrywał, że według niego Polak jest w tej chwili najlepszym napastnikiem na świecie. - On ma wszystko. Jest szybki, gdy tylko trzeba, używa zarówno lewej, jak i prawej nogi, dobrze kontroluje piłkę - powiedział były piłkarz.

Robert Lewandowski ma towarzystwo. Dwóch Polaków w drużynie miesiąca

Trezeguet wypowiedział się także na temat innych topowych napastników - Erlinga Haalanda, Romelu Lukaku i Harry'ego Kane'a. - Haaland jest prototypem napastnika na następną dekadę. Jest wysoki, silny i bezkompromisowy. To wyjątkowy gracz. Kane jest świetnym strzelcem, ale nadszedł czas, aby zrobił krok do przodu. Jak do tej pory nic jeszcze nie wygrał, a ludzie w końcu pamiętają przede wszystkim tytuły, które zdobyłeś. Lukaku już pokazał, że jest niesamowity, ale jego świat zmienił się bez Conte. Styl gry Chelsea nie jest taki prosty. To mocna dziewiątka, ale potrzebuje wsparcia zespołu - ocenił Francuz.