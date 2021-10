Media: Lewandowski faworytem do zastąpienia gwiazdy. Czekają aż Bayern się ugnie

Forma Roberta Lewandowskiego zdaje się być z roku na rok coraz wyższa. W nowym sezonie Polak zdążył już pokazać, że zależy mu na biciu kolejnych rekordów i nie zamierza się zatrzymywać. W dziewięciu rozegranych do tej pory spotkaniach dla Bayernu Monachium napastnik zdobył już 13 bramek, a tego dorzucił jeszcze trzy trafienia w reprezentacji Polski.

Ostatnio Lewandowski dał popis swoich umiejętności w spotkaniu 2. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów, w którym Bayern pokonał 5:0 Dynamo Kijów. Polak zdobył w tym spotkaniu dwie bramki, które były jego trafieniami numer 76. i 77. w tych rozgrywkach. W klasyfikacji najlepszych strzelców w historii wyprzedzają go już tylko Leo Messi i Cristiano Ronaldo.

Wyśmienita forma Roberta Lewandowskiego na początku nowego sezonu wzmogła tylko plotki na temat jego możliwego transferu. Wiadomo nie od dziś, że po Polaka ustawiona jest kolejka chętnych, którzy czekają tylko, aż Bayern się ugnie i pozwoli odejść napastnikowi.

Według najnowszych doniesień portalu Le10Sport.com Robert Lewandowski miałby być głównym kandydatem do zastąpienia Kyliana Mbappe w PSG, jeżeli ten odejdzie do Realu Madryt. Dla Polaka byłaby to na pewno kusząca propozycja ze względów finansowych, ale również wyjątkowa możliwość na grę wraz z Leo Messim czy Neymarem.

Wciąż jednak nie wiadomo co ostatecznie zdecydują władze Bayernu. Jak na razie wszyscy członkowie zarządu bawarskiego klubu podkreślają, że Lewandowski nie jest na sprzedaż i na pewno zostanie w klubie przynajmniej do końca kontraktu, który wygasa w czerwcu 2023 roku.