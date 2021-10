Problemy Erlinga Haalanda. Norweg nie zagra w kolejnym meczu Bundesligi

Kontuzja mięśniowa wykluczyła Erlinga Haalanda z dwóch ostatnich meczów BVB. Norwega zabrakło w przegranym 0:1 ligowym spotkaniu z Borussią Moenchengladbach, a także wygranym 1:0 pojedynku w Lidze Mistrzów ze Sportingiem Lizbona. Jego absencja potrwa przez przynajmniej jeszcze jeden mecz.

REKLAMA

Zobacz wideo "Haaland to najlepsze, co przydarzyło się Lewandowskiemu". Supertalent z BVB jest już dogadany z nowym klubem?

Zwrot ws. Lewandowskiego. Bayern jest już gotowy, Polak stawia jeden warunek

Erling Haaland jednym z nieobecnych

Informację o nieobecność Haalanda w najbliższej kolejki Bundesligi przekazał na piątkowej konferencji prasowej menedżer Borussii Marco Rose. - Wciąż boryka się z problemami mięśniowymi. Próbował, ale ból jest nadal zbyt silny - powiedział. Sam Norweg potwierdził te informacje na swoim profilu na Twitterze.

Menedżer BVB w najbliższej kolejce Bundesligi będzie musiał sobie poradzić również bez kilku innych graczy. Z powodu urazów z Augsburgiem nie zagrają także Giovanni Reyna, Marcel Schmelzer czy Dan-Axel Zagadou. Wątpliwy jest także występ Mahmouda Dahouda. Do meczowej kadry wraca za to Emre Can, który w tym sezonie rozegrał zaledwie 11 minut.

Świetny sezon Haalanda

Erling Haaland w tym sezonie ligowym znajduje się w znakomitej formie strzeleckiej. Do tej pory w pięciu spotkaniach, w których wystąpił, strzelił siedem bramek (tyle co Robert Lewandowski), a także dołożył trzy asysty).

Kosmiczne statystyki Lewandowskiego. Polak miażdży konkurencję!

Po sześciu kolejkach Bundesligi Borussia Dortmund z 12 punktami na koncie po sześciu kolejkach zajmuje czwarte miejsce w tabeli. W przypadku zwycięstwa nad Augsburgiem, który w tej chwili zajmuje pierwsze bezpieczne miejsce oraz korzystnych wyników w innych meczach BVB może się przesunąć nawet na pozycję wicelidera.