Zwrot ws. Roberta Lewandowskiego. Bayern jest już gotowy, Polak stawia jeden warunek

Od momentu transferu do stolicy Bawarii kapitan reprezentacji Polski wyrósł na prawdziwą legendę klubu. Bite kolejne rekordy strzeleckie, pomoc drużynie w zdobywaniu trofeów - w obu przypadkach Lewandowski ma bardzo duży udział. Wszystko to doprowadziło do tego, że wielu zaczęło stawiać go na równi z najlepszymi piłkarzami globu, czyli Leo Messim i Cristiano Ronaldo.

Kolejne doniesienia nt. przyszłości Lewandowskiego

Bardzo trudno sobie wyobrazić obecną drużynę Bayernu bez Roberta Lewandowskiego. Od kilku miesięcy spekuluje się, że w przyszłym roku Polak będzie chciał spróbować czegoś nowego i podjąć się wyzwania w innej lidze i w innym kraju. Ostatniego lata mówiono, że 33-latek może trafić do Anglii czy Włoch.

Niemiecki dziennik "Bild" przekazał jednak zupełnie inne ustalenia. Dziennikarze będący blisko środowiska Bayernu uważają, że zarówno władze klubu, jak i sam Lewandowski rozważają przedłużenie kontraktu, na mocy którego Polak pozostałby w Monachium na kolejne lata.

Robert Lewandowski stawia warunek Bayernowi

Aktualna umowa Roberta Lewandowskiego z Bayernem Monachium wygasa pod koniec czerwca 2023 roku. Kapitan polskiej reprezentacji jest ponoć skłonny złożyć podpis pod nowym dokumentem, ale ma jeden warunek - chce mieć gwarancję, że pomimo zaawansowanego wieku w dalszym ciągu będzie wiodącą postacią zespołu.

"Bild" informuje, że póki co rozmowy na temat nowego kontraktu są we wstępnej fazie. Jeżeli jednak zostaną one zakończone sukcesem, zainteresowanie ze strony takich klubów, jak PSG, Manchester City czy Real Madryt przestanie mieć znaczenie.

Robert Lewandowski w obecnym sezonie znajduje się w wybitnej dyspozycji. W dziewięciu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach Polak zdobył już 13 goli, z czego dwa ostatnie dołożył w środowym meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów przeciwko Dynamo Kijów.