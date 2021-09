Niemcy wspominają gola Lewandowskiego. "Jeden z najbardziej niesamowitych" [WIDEO]

Od momentu transferu do Borusii Dortmund w 2010 roku Robert Lewandowski strzelił w Bundeslidze 284 bramki - 210 w koszulce Bayernu Monachium i 74 jako zawodnik BVB. W tak pokaźnej liczbie trafień musiało się znaleźć wiele pięknych goli. Tak się składa, że 28 września wypada ósma rocznica jednej z najpiękniejszych bramek "Lewego".

REKLAMA

Zobacz wideo "Spadłem z krzesła". Robert Lewandowski pędzi pod szklany sufit [SEKCJA PIŁKARSKA #92]

Media: Bayern Monachium szykuje hitowy transfer. To gwiazda Ajaksu Amsterdam

Ósma rocznica jednego z piękniejszych goli Lewandowskiego w Bundeslidze

28 września 2013 roku, w siódmej kolejce Bundesligi w sezonie 2013/14 prowadząca w tabeli Borussia Dortmund mierzyła się na własnym stadionie z przedostatnią drużyną w stawce, czyli Freiburgiem. Gospodarze byli zdecydowanymi faworytami, a wydarzenia boiskowe tylko to potwierdziły.

Pierwsza połowa zakończyła się zwycięstwem BVB 2:0 po dwóch trafieniach Marco Reusa. W drugiej części na liście strzelców pojawiły się już tylko polskie nazwiska - dwa razy drogę do siatki znalazł Robert Lewandowski, a wynik na 5:0 ustalił Jakub Błaszczykowski. Szczególne wrażenie zrobił pierwszy z goli zdobytych przez "Lewego".

Oficjalny profil Bundesligi wspomina gola Lewandowskiego

Przy okazji ósmej rocznicy meczu z Freiburgiem na oficjalnym anglojęzycznym profilu Bundesligi na Twitterze pojawiło się nagranie prezentujący pierwszego gola Lewandowskiego. Po podaniu od Marco Reusa Polak poradził sobie z atakującym go Christianem Günterem, następnie ograł Immanuela Höhna i sprytnie podrzucił piłkę nad bezradnie interweniującym Oliverem Baumannem.

"Zabieramy Was z powrotem dokładnie 8 lat wstecz, aby podziwiać jednego z najbardziej niesamowitych goli zdobytych przez Roberta Lewandowskiego" - czytamy we wpisie na oficjalnym profilu Bundesligi.

Piszczek zdradza, co doprowadziło do rozłamu w szatni Borussii Dortmund. "Szok"

Pomimo prowadzenia w tabeli do ósmej kolejki, mistrzem Niemiec w sezonie 2013/14 z wyraźną, 19-punktową przewagą nad BVB został Bayern Monachium. Borussia mogła z kolei sprawić wielką niespodziankę w Lidze Mistrzów - po porażce 0:3 z Realem Madryt w pierwszym meczu ćwierćfinałowym, w rewanżu niemiecki zespół wygrał 2:0, ale ostatecznie odpadł z dalszej rywalizacji. Co więcej, po zakończeniu rozgrywek Lewandowski przeniósł się do Bayernu.