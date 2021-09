Media: Bayern Monachium szykuje hitowy transfer. To gwiazda Ajaksu Amsterdam

Bayern Monachium planuje wzmocnienia po zakończeniu sezonu 2021/2022. Jednym z najbardziej pożądanych zawodników przez zespół mistrza Niemiec jest Florian Neuhaus, reprezentujący barwy Borussii Moenchengladbach. Bayern planuje wzmocnić kilka pozycji, a jedną z nich są boki pomocy. Wszystko za sprawą Kingsleya Comana, który wciąż nie doszedł do porozumienia z klubem ws. nowego kontraktu.

REKLAMA

Zobacz wideo "Spadłem z krzesła". Robert Lewandowski pędzi pod szklany sufit [SEKCJA PIŁKARSKA #92]

Media: Bayern Monachium chce gwiazdę Ajaksu Amsterdam. Potrzebuje jednak 40 milionów euro

Brazylijska gazeta "UOL Esporte" informuje, że Bayern Monachium jest najbardziej chętnym zespołem do zatrudnienia Antony'ego z Ajaksu Amsterdam. Mistrzowie Niemiec muszą jednak liczyć się z tym, że ta transakcja nie będzie należała do najtańszych. W minionym oknie transferowym Antony mógł odejść z Ajaksu za 30 milionów euro, natomiast teraz wycena jest o 10 milionów euro większa. W przypadku spełnienia tych wymagań Antony zostałby czwartym najdrożej sprzedanym zawodnikiem przez Ajax, ex-aequo z Hakimem Ziyechem.

Najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii Ajaksu Amsterdam był Frenkie de Jong, który przeszedł do Barcelony za 86 milionów euro. Pół miliona euro mniej kosztował Matthijs de Ligt, obecnie występujący w Juventusie. Na trzecim miejscu w tej klasyfikacji znajduje się Davinson Sanchez, który zamienił Ajax na Tottenham za 42 miliony euro. Tak duża wycena Antony'ego jest spowodowana tym, że Sao Paulo, poprzedni klub Brazylijczyka, ma zapewnione 20 procent z kolejnej transakcji.

Antony trafił do Ajaksu Amsterdam w lipcu 2020 roku za 15,75 miliona euro z Sao Paulo. Od tego czasu skrzydłowy zagrał w 52 oficjalnych spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 12 bramek oraz zanotował taką samą liczbę asyst. Jego umowa z Ajaksem Amsterdam wygasa dopiero z końcem czerwca 2025 roku, co oznacza, że klub nie musi się spieszyć ze sprzedażą Antony'ego.