67 lat i koniec! Legenda klubu nie mogła powstrzymać łez. "Nowy początek"

Freiburg w bardzo dobrym stylu pożegnał się ze Schwarzwald-Stadion, pewnie pokonując w obecności 14 tysięcy widzów Augsburg 3:0. Bramki dla gospodarzy zdobyli Lukas Kubler, Lucas Holer i Vincenzo Grifo. Trzecie trafienie Włocha było 999. zdobytym w Bundeslidze na stadionie Schwarzwald-Stadion. Najciekawsze rzeczy działy się jednak po meczu. Kiedy kibice głośno skandowali imię legendarnego trenera Christiana Streicha, ten usiadł na boisku i się rozpłakał. Obok niego byli wszyscy piłkarze Freiburga.

"Na Dreisamstadion to jest tam, gdzie jesteśmy w domu"

56-letni Christian Streich poszedł jednak dalej. Potem wspiął się na trybunę za bramką do najbardziej zagorzałych kibiców, wziął megafon i zaczął śpiewać piosenkę: "Im Dreisamstadion, hier sind wir Zuhaus" czyli: Na Dreisamstadion to tam, gdzie jest nasz dom.

Freiburg opuści uznawany w Niemczech za kultowy stadion po 67 latach występowania! Został on wybudowany w 1954 roku i może pomieścić 24 tysiące widzów. Freiburg rozegrał na nim 360 meczów w Bundeslidze, od czasu awansu w 1993 roku.

- Kiedy coś jest piękne, trudno jest to opuścić, ale wszystko się kiedyś kończy. Nie mogę jednak teraz udawać, że wszyscy mówiliśmy sobie: o nie! Przecież nadchodzi coś nowego, coś pozytywnego. Będziemy mieć wspaniały nowy stadion, nad którym wszyscy pracowaliśmy, nikt nam go nie podarował. Więc to pożegnanie, ale to także nowy początek - mówił Christian Streich.

Pracę we Freiburgu rozpoczął w 1995 roku. Zaczynał od młodzików. Już jednak po jednym sezonie został szkoleniowcem Freiburga U-19 i zdobył z zespołem trzy Puchary i jedno mistrzostwo Niemiec w tej kategorii wiekowej. W 2007 roku został asystentem trenera pierwszej drużyny. Natomiast cztery lata później objął funkcję pierwszego szkoleniowca. Prowadził już drużynę w 363 spotkaniach! Zdobywał średnio 1,39 punktu na mecz. Dwa razy z drużyną grał w Lidze Europy w sezonach 2013/2014 i 2017/2018.

"Zaczniemy szybko i sprawimy, że będzie to nasz nowy dom"

- Bardzo się cieszę, że mogliśmy się tak pożegnać. Kiedy zobaczymy, jak kibice odbierają tutaj piłkę nożną, wcale się nie martwię, że na nowym stadionie będzie dokładnie tak samo. Zaczniemy szybko i sprawimy, że będzie to nasz nowy dom - dodał Christian Gunter, kapitan Freiburga.

Freiburg teraz przenosi się na większy stadion Europa Park, który może pomieścić blisko 35 tysięcy widzów. Po raz pierwszy na tym obiekcie ma zagrać w połowie października w meczu z RB Lipsk. Wcześniej rozegra sparing z drugoligowym FC St. Pauli.

Freiburg dotychczas spisuje się bardzo dobrze. Po sześciu kolejkach zdobył dwunaste miejsce i zajmuje szóste miejsce. W dodatku oprócz lidera i murowanego faworyta do mistrzostwa - Bayernu Monachium, nie przegrał jeszcze w tym sezonie w Bundeslidze.