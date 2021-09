Karl-Heinz Rummenigge mówi wprost o Lewandowskim. "Bayern tego chce"

Bayern Monachium pokonał 3:1 Greuther Furth w meczu szóstej kolejki Bundesligi i umocnił się na prowadzeniu w tabeli niemieckiej ekstraklasy. Robert Lewandowski skończył spotkanie z beniaminkiem bez bramki, co oznacza, że napastnikowi zabrakło jednego meczu, aby wyrównać rekord Bundesligi, należący do legendarnego Gerda Muellera w liczbie kolejnych 16 spotkań w lidze z przynajmniej jedną bramką. "Polak nie chciał zdobyć bramki przeciwko Fuerth. Można było odnieść wrażenie, że beniaminek za wszelką cenę chce zapobiec strzeleniu gola przez Lewandowskiego" - napisali dziennikarze spiegel.de.

REKLAMA

Zobacz wideo "Spadłem z krzesła". Robert Lewandowski pędzi pod szklany sufit [SEKCJA PIŁKARSKA #92]

Bayern wybierze Lewandowskiego czy Haalanda? Karl-Heinz Rummenigge nie ma wątpliwości

Karl-Heinz Rummenigge udzielił wywiadu niemieckiej gazecie "Bild", w którym wypowiedział się na tematy związane z mistrzem Niemiec. Były prezes Bayernu Monachium odniósł się na temat Olivera Kahna, który zastąpił go na najważniejszym stanowisku w ekipie z Bawarii. "Oliver miał za zadanie wprowadzić Bayern w nową dekadę. Zauważyłem w pewnym momencie, że powoli zaczął deptać mi po piętach, więc postanowiłem przekazać mu pałeczkę nieco wcześniej. Teraz to on tam jest szefem" - powiedział.

Rummenigge został też poproszony o opinię na temat Erlinga Brauta Haalanda i jego potencjalnego transferu do Bayernu Monachium. Jak przy okazji widziałby sytuację Roberta Lewandowskiego? "Bayern w Lewandowskim ma najlepszego środkowego napastnika na świecie, Erling jest tuż za nim. Myślę, że Bayern jest zainteresowany tym, żeby Robert pozostał w klubie na dłużej, niż tylko do 2023 roku. Haaland to jest inwestycja i w jego przypadku nie wykluczałbym Realu Madryt. Może być tak, że latem pozyskają i jego, i Mbappe" - dodał Niemiec.

Robert Lewandowski zanotował świetny początek sezonu 2021/2022. Kapitan reprezentacji Polski zdobył już 11 bramek w ośmiu spotkaniach, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Aż siedem z 11 trafień Lewandowski zanotował w Bundeslidze, gdzie jest ex-aequo liderem klasyfikacji strzelców wraz z Erlingiem Brautem Haalandem z Borussii Dortmund (obaj mają po siedem goli). Kontrakt Lewandowskiego z Bayernem jest ważny do końca czerwca 2023 roku.